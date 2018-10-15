В Саратовской области восьмиклассник жестоко избил 11-классника

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-15T11:04:27+03:00

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В минувшие выходные в Петровске с футбольного поля школы №8 с тупой травмой живота экстренно госпитализировали 17-летнего ученика 11 класса.

Как рассказал старшеклассник, он упал на футбольном поле. Однако на следующий день мальчику удалили селезенку и после доследственной проверки выяснилось, что на самом деле пострадавшего избил ученик восьмого класса.

В СУ СК РФ региона «КП-Саратов» этот факт подтвердили. За умышленное причинение здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас расследованием инцидента занимается Аткарский следственный отдел.