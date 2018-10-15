2018-10-15T12:02:15+03:00
Звезды

Владимир Машков одобрил создание детской студии Олега Табакова в саратовском ТЮЗе

Об этом заявила министр культуры Гаранина
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На базе исторического здания Саратовского ТЮЗа имени Ю. П.Киселева на Вольской улице планируется создание детской театральной студии, которая станет продолжением московского проекта Олега Табакова.

Это решение уже поддержал художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков. Об этом 15 октября заявила министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина на совещании у губернатора.

По ее словам, уже есть план по созданию студии в историческом здании театра, которое ему вернули к 100-летнему юбилею.

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