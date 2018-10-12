На Первом канале осудили цинизм саратовского экс-министра Соколовой

12 Окт. 20:17 2018-10-12T20:17:03+03:00

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На Первом канале сегодня, 12 октября, в передаче «Время покажет» обсудили скандал с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой.

Создатели передачи продемонстрировали ролик, снятый депутатом Саратовской облдумы Николаем Бондаренко после заседания рабочей группы комитета по соцполитике. На нем Наталья Соколова заявила, что вполне возможно питаться месяц на 3,5 тыс. рублей. На возражения Бондаренко, что это невозможно, министр отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково».

Участники программы не смогли определиться в своем отношении к ситуации. С одной стороны отмечалось, что могла иметь место провокация. Были предположения, что съемка велась скрытой камерой, что также не красит автора ролика. Впрочем, эту версию сразу опровергли.

С другой стороны, участники и ведущие программы заявили, что Наталья Соколова вела себе цинично. А ее фраза про макарошки, скорее всего, станет интернет-мемом.

- Может, ума у дамы не хватило? — предположил кинорежиссер Карен Шахназаров.

Александр Сагомонян, доктор исторических наук, профессор МГУ считает, что «у нее на лице написаны презрение и цинизм».

Во время программы рассматривался вопрос в целом — как получается, что российские чиновники зачастую «страшно далеки от народа». Однако прийти к однозначному решению не смогли, впрочем, как и найти какой-то выход из ситуации. Было решено продолжить тему в следующих выпусках.

Напомним, после скандала министра Наталью Соколову уволили с формулировкой: «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».