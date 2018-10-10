В СГЮА обсуждаются актуальные вопросы защиты конкуренции

10 Окт. 15:52 2018-10-10T16:02:12+03:00

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Саратовская государственная юридическая академия в очередной раз стала площадкой для обсуждения актуальных проблем юридической науки и практики в сфере защиты конкуренции.

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9 октября в СГЮА под председательством заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского во второй раз прошло заседание научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, на котором члены совета обсуждали реализацию перечня поручения Президента Российской Федерации по итогам Государственного Совета по вопросам развития конкуренции, а также проекты магистерской и рабочей программ для специалистов в области конкурентного права.

Сегодня в Саратовской государственной юридической академии проходит VII международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и практики в сфере защиты конкуренции», организаторами которой выступили Федеральная антимонопольная служба России, Саратовское управление ФАС России и Саратовская государственная юридическая академия.

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На научном мероприятии присутствовали начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина, начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина, первый заместитель председателя правительства региона Вадим Ойкин, заместитель прокурора Саратовской области Андрей Попов, первый вице-президент региональной Торгово-промышленной палаты Сергей Леонов, руководитель УФАС России по Саратовской области, заведующая кафедрой конкурентного права СГЮА Людмила Борисова, руководители и специалисты из 16 территориальных управлений ФАС России из 5 федеральных округов, преподаватели профильных высших учебных заведений со всей страны, а также российские и зарубежные ученые.

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Открывая конференцию, первый проректор, проректор по учебной работе Сергей Туманов поприветствовал участников от имени ректора академии, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова и отметил, что данная конференция дает возможность обсудить ряд актуальных проблем в сфере защиты конкуренции, выявить проблемные вопросы, требующие особого внимания и разработки, а также определить тенденции существующего правового механизма.

На пленарном заседании участники научного мероприятия обсудили механизмы развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, место и роль принципа добросовестности в развитии конкуренции, вопросы практической реализации государственной политики по развитию конкуренции и многое другое. Далее работа конференции продолжилась на дискуссионных площадках: «Добросовестность ведения бизнеса: реклама и недобросовестная конкуренция» и «Правовое и организационное обеспечение регионального тарифного регулирования».

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- Традиционно конференция проводится с целью обмена опытом и знаниями о практике и тенденциях, способствующих развитию конкуренции. В декабре 2017 года произошло важнейшее событие для экономики страны: Президент Российской Федерации подписал Указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». На конференции данному правовому акту было уделено особое внимание. Мы надеемся, что по итогам нашего мероприятия будут выработаны рекомендации по совершенствованию работы в области защиты конкуренции», – рассказала руководитель Саратовского УФАС Людмила Борисова.