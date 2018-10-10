2018-10-10T11:36:17+03:00
Политика

Бывший спасатель из Саратова стал большим чиновником в Псковской области

В Саратове его не взяли на выборы
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Сергей ДмитриевСергей Дмитриев
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Бывший спасатель из Саратова Сергей Дмитриев стал большим чиновником в Псковской области. Он назначен и.о. руководителя аппарата администрации региона. Вчера, 9 октября, его представил своим заместителям губернатор Псковской области, Михаил Ведерников.

Сергей Дмитриев родился в Саратове в 1990 году, с июня 2011 года и до недавнего времени работал спасателем в ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Дмитриев участвовал в праймериз ЕР перед выборами в областную думу в 2017 году, выиграл их, опираясь на поддержку регионального "Союза добровольцев России", однако не был включен в списки партии на выборы.

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