Высокопоставленному следователю в Саратовской области грозит 12 лет тюрьмы за взятку

9 Окт. 22:33 2018-10-09T22:41:36+03:00

Арестованный за взятку следователь награжден в один день с Аристотелем Ашкаловым, который был в машине, сбившей насмерть двух женщин

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Заместителя руководителя Аткарского межрайонного отдела регионального управления Следственного комитета России задержали 9 октября по подозрению в получении взятки. В этой должности числится сейчас Константин Леонтьев.

Его подозревают в получении 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. При этом сами события преступления относятся к 2017 году, когда Леонтьев работал в Марксовском районе в аналогичной должности, а затем был переведен в Аткарск. По статье 290.5 УК РФ ему грозит до 12 лет заключения.

Константин Леонтьев был награжден как раз в июле 2017 года медалью «За безупречную службу» 2 степени, как заместитель руководителя Марксовского межрайонного следственного отдела.

В тот же день, 25 июля, вместе с Леонтьевым, «за образцовое выполнение служебных обязанностей, в порядке поощрения» досрочно присвоено специальное звание полковника юстиции Аристотелю Ашкалову – руководителю отдела процессуального контроля регионального СУ СКР.

Напомним, Ашкалов был уволен из СКР в начале сентября текущего года «за утрату доверия». В начале августа под колесами машины, принадлежащей его жене, и в которой находился сам Ашкалов, погибли две женщины. Водитель сбил их насмерть на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Вину на себя взял его брат – Сократ Ашкалов, известный в Энгельсе бизнесмен, которому, в частности, принадлежит гостиница «Жемчужина».