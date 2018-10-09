В Саратовской области начальник полиции заставил бегать полного подчиненного. Видео
Полицейского в Саратовской области заставили бегать вокруг АЗС.
В Саратовской области сотрудника полиции заставили бегать вокруг пограничного поста, предположительно, из-за его полноты.
На кадрах от телеканала «РЕН» видно, как за бегуном смотрит другой мужчина в форме. По предварительным данным, наблюдатель — начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Афонин.
Кадр телеканала «РЕН»
В пресс-службе ГУ МВД знают об этом видео, но дать оперативный комментарий «КП-Саратов» отказались.
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