2018-10-09T15:58:38+03:00
Общество

В Саратовской области начальник полиции заставил бегать полного подчиненного. Видео

В ГУ МВД знают об этом, но давать оперативную информацию отказались
Ольга Муравлёва
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Полицейского в Саратовской области заставили бегать вокруг АЗС.

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В Саратовской области сотрудника полиции заставили бегать вокруг пограничного поста, предположительно, из-за его полноты.

На кадрах от телеканала «РЕН» видно, как за бегуном смотрит другой мужчина в форме. По предварительным данным, наблюдатель — начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Афонин.

Кадр телеканала «РЕН»

Кадр телеканала «РЕН»

В пресс-службе ГУ МВД знают об этом видео, но дать оперативный комментарий «КП-Саратов» отказались.

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