В Саратове у полиции умерла вторая лошадь
В УМВД Саратова корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили факт смерти 6 октября коня по кличке Зарок.
Это уже второе животное, погибшее за последний месяц: в середине сентября на территории саратовского ипподрома умер еще один ведомственный конь — Торнадо.
В пресс-службе УМВД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что Зарок скончался на территории ветеринарной клиники саратовского аграрного университета. Также как Торнадо, животному было 20 лет. Эффективный срок службы коней МВД по их нормативам — семь лет.
Лошадь в клинику передали для обследования и лечения после того, как в обществе развернулась волна негодования по-поводу условий содержания животных. После публикации фото в соцсетях многие назвали это издевательствами и пытками. По мнению общественников, животных очень скудно кормили, не выводили на прогулки, что привело к их сильному истощению.
В полиции уже сообщили причину смерти очередного коня — заболевание сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимые с жизнью. Это установила комиссия из студентов и представителей университета, а также самих полицейских на вскрытии трупа коня.
Тот самый Зарок перед смертью
В ветеринарной клинике при аграрном университете остается еще одна лошадь, также направленная на обследование.
На сегодняшний день, по данным «КП-Саратов», на службе в саратовской полиции остаются десять коней, еще 11 списанных животных были переданы добровольной дружине, которая в свою очередь перераспределила их на содержание в разные места Саратовской области.
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