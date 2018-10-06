В Саратове у полиции умерла вторая лошадь

6 Окт. 13:03 2018-10-07T08:42:46+03:00

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В УМВД Саратова корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили факт смерти 6 октября коня по кличке Зарок.

Это уже второе животное, погибшее за последний месяц: в середине сентября на территории саратовского ипподрома умер еще один ведомственный конь — Торнадо.

В пресс-службе УМВД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что Зарок скончался на территории ветеринарной клиники саратовского аграрного университета. Также как Торнадо, животному было 20 лет. Эффективный срок службы коней МВД по их нормативам — семь лет.

Лошадь в клинику передали для обследования и лечения после того, как в обществе развернулась волна негодования по-поводу условий содержания животных. После публикации фото в соцсетях многие назвали это издевательствами и пытками. По мнению общественников, животных очень скудно кормили, не выводили на прогулки, что привело к их сильному истощению.

В полиции уже сообщили причину смерти очередного коня — заболевание сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимые с жизнью. Это установила комиссия из студентов и представителей университета, а также самих полицейских на вскрытии трупа коня.

Тот самый Зарок перед смертью

В ветеринарной клинике при аграрном университете остается еще одна лошадь, также направленная на обследование.

На сегодняшний день, по данным «КП-Саратов», на службе в саратовской полиции остаются десять коней, еще 11 списанных животных были переданы добровольной дружине, которая в свою очередь перераспределила их на содержание в разные места Саратовской области.

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