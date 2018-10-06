2018-10-07T08:42:46+03:00
Общество

В Саратове у полиции умерла вторая лошадь

Ранее защитники животных обвинили правоохранителей в издевательствах над конями
Александр Уриевский
Поделиться:
Комментарии: comments4
В таком виде животных передали в клиникуВ таком виде животных передали в клинику
Изменить размер текста:

В УМВД Саратова корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили факт смерти 6 октября коня по кличке Зарок.

Это уже второе животное, погибшее за последний месяц: в середине сентября на территории саратовского ипподрома умер еще один ведомственный конь — Торнадо.

В пресс-службе УМВД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что Зарок скончался на территории ветеринарной клиники саратовского аграрного университета. Также как Торнадо, животному было 20 лет. Эффективный срок службы коней МВД по их нормативам — семь лет.

Лошадь в клинику передали для обследования и лечения после того, как в обществе развернулась волна негодования по-поводу условий содержания животных. После публикации фото в соцсетях многие назвали это издевательствами и пытками. По мнению общественников, животных очень скудно кормили, не выводили на прогулки, что привело к их сильному истощению.

В полиции уже сообщили причину смерти очередного коня — заболевание сердечно-сосудистой системы и легких, несовместимые с жизнью. Это установила комиссия из студентов и представителей университета, а также самих полицейских на вскрытии трупа коня.

Тот самый Зарок перед смертью

Тот самый Зарок перед смертью

В ветеринарной клинике при аграрном университете остается еще одна лошадь, также направленная на обследование.

На сегодняшний день, по данным «КП-Саратов», на службе в саратовской полиции остаются десять коней, еще 11 списанных животных были переданы добровольной дружине, которая в свою очередь перераспределила их на содержание в разные места Саратовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове дорожные полицейские получили два скоростных мотоцикла BMW F 800 GT

Начальник регионального ГУ МВД попросил личный состав ДПС беречь новые машины

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет