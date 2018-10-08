2018-10-08T14:02:08+03:00
Спорт

Гандбольный «СГАУ-Саратов» возглавил таблицу чемпионата России

У них было пять побед в пяти матчах
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне, 7 октября, одержав тяжелую победу в матче с «Пермскими медведями», саратовская гандбольная команда вышла на первое место в чемпионате страны.

Судьба этой игры решалась в концовке, когда «СГАУ-Саратов» смог забить назначенный штрафной, а вот гости промахнулись. Пять побед в пяти матчах позволили саратовцам возглавить турнирную таблицу. Сейчас у трех команд одинаковое количество очков — по десять, но по дополнительным показателям впереди «СГАУ-Саратов».

Следующая игра саратовским гандболистам предстоит 6 ноября на выезде против «Университета Лесгафта-Нева».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет