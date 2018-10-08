Гандбольный «СГАУ-Саратов» возглавил таблицу чемпионата России

8 Окт. 13:59 2018-10-08T14:02:08+03:00

У них было пять побед в пяти матчах

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Накануне, 7 октября, одержав тяжелую победу в матче с «Пермскими медведями», саратовская гандбольная команда вышла на первое место в чемпионате страны.

Судьба этой игры решалась в концовке, когда «СГАУ-Саратов» смог забить назначенный штрафной, а вот гости промахнулись. Пять побед в пяти матчах позволили саратовцам возглавить турнирную таблицу. Сейчас у трех команд одинаковое количество очков — по десять, но по дополнительным показателям впереди «СГАУ-Саратов».

Следующая игра саратовским гандболистам предстоит 6 ноября на выезде против «Университета Лесгафта-Нева».