В Перелюбский район поступят кареты «скорой помощи» для рожениц

5 Окт. 13:22 2018-10-05T13:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рабочей поездки в Саратовскую область Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин побывал в Перелюбском и Ивантеевском районах, где встретился с педагогами и медицинскими работниками.

В Перелюбе спикер посетил районную больницу и пообщался с ее сотрудниками.

Заведующий акушерско-гинекологическим отделением ГУЗ «Перелюбская районная больница» Алексей Востров поделился своими впечатлениями.

- Перелюбский район находится почти в 400 км километрах от Саратова, на границе с Самарской областью. Поэтому для медицинских специалистов важно оказывать помощь пациентам «на месте», но бывают особые случаи, когда больной нуждается в госпитализации в более крупный центр. Не каждый пациент сможет перенести многочасовую дорогу, особенно беременные женщины. Даже в пределах нашего района роженицы, порой, преодолевают десятки километров по ухабам. Конечно, это сказывается на состоянии пациенток не самым лучшим образом.

На встрече с Вячеславом Викторовичем Володиным была озвучена просьба улучшить условия транспортировки больных службой «скорой помощи» - сделать их более комфортными. Для пациентов, тем более рожениц, важно находиться в состоянии покоя до осмотра врачом или до проведения необходимых медицинских манипуляций. Хорошо, что наша просьба была поддержана. Губернатор области Валерий Васильевич Радаев сообщил, что в ближайшее время в регион в рамках федеральной программы поступят машины «скорой помощи» — это позволит снизить остроту вопроса именно в отдаленных районах. Надеемся, что уже в ближайшее время сможем доставлять пациенток сельских территорий в медицинские центры с комфортом и для мамы, и для будущего малыша,— отметил Алексей Востров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Володин: Жизнь в Романовке, Самойловке, Перелюбе не должна отличаться от Саратова, Энгельса, Балаково

Вячеслав Володин и Валерий Радаев 3 октября посетили Перелюбскую ЦРБ

(подробнее)