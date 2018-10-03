Володин: Жизнь в Романовке, Самойловке, Перелюбе не должна отличаться от Саратова, Энгельса, Балаково

3 Окт. 16:03 2018-10-03T16:10:07+03:00

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В настоящее время проблема с кадрами в больнице является в Перелюбе одной из самых острых. Укомплектованность врачами составляет 70%, из них 40% - пенсионного возраста. Не закрыто 18 вакансий врачей. По среднему звену медработников – укомплектованность 65%. Главный врач Валентина Ивлиева рассказала, что в настоящее время из Перелюбского района в Саратовском медицинском университете учатся 15 студентов, в том числе 8 - на целевом обучении. По ее словам, выпускники возвращаются хорошо подготовленными, и, благодаря этому, удалось укомплектовать полностью все терапевтические участки.

Вячеслав Володин предложил ректору СГМУ Владимиру Попкову взять шефство над самым отдаленным районом Саратовской области.

- Здесь очень хороший коллектив, но 40% врачей - пенсионного возраста. Нужно сделать, чтобы ребята захотели сюда вернуться. Не ждите, когда они возьмут целевые направления и приедут к вам. Профориентацию надо начинать еще со школы, приезжать сюда, рассказывать о вузе. Имея в регионе один из самых крупных медуниверситетов России, у нас в районах такая низкая укомплектованность. Если в отдаленном районе нет специалиста – это значит, что жители вынуждены ездить по 200-300 км за медицинской помощью. Поэтому работа должна носить системный характер, — заметил Володин.

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Он подчеркнул, что ВУЗ должен активно принимать участие в работе по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения, сотрудничать с ЦРБ, особенно в отдаленных районах.

- Число жителей в Перелюбе сокращается. Чтобы люди не уезжали, нужно, прежде всего, качественное здравоохранение, образование, хорошие дороги. По-другому не получится, - заявил председатель Госдумы РФ.