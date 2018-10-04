2018-10-04T15:43:02+03:00
Недвижимость

Завершен ремонт водопровода на Крымском проезде и Миллеровской

Новая авария оставила без воды дома на Энтузиастов, Верхоянской, Вологодской, Ленинградской, Азина
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Ремонтные работы на городском водопроводе по Крымскому проезду завершены, с 14.00 началась подача холодной воды жителям.

В это же время закончен ремонт по улице Миллеровская и воду вернули абонентам улиц: Миллеровская, дом №50/54 к.1, 2, Южная, дом №63, Лучевая, 1-й, 2-й, 3-й Лучевые пр-ды.

При этом авария на водопроводе произошла в другом месте и без воды ориентировочно до 24.00 остались жители домов на улицах: Энтузиастов, (дома №№66-88а), Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Азина (дома №№1-13).

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