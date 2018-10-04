2018-10-04T12:47:56+03:00
Общество

В Саратове стартовала международная книжная ярмарка

В «Волжской волне» примут участие более 100 издательств России
Тимур Гадеев
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В Саратове открылась международная книжная ярмаркаВ Саратове открылась международная книжная ярмарка
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4 октября на Театральной площади Саратова состоялось торжественное открытие IV Международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна — 2018».

Участниками крупнейшего в области книжного события стали более 100 издательств из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 15 регионов России, а также Белоруссии, Украины, Эстонии и Армении.

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- С каждым годом наши фестивали становятся все лучше и лучше, — заметил со сцены Иван Кузьмин, председатель Саратовской областнойДумы. — На сегодняшней 4-ой ярмарке-фестивале народу уже так много, что становится тесновато. Я думаю, пора подумать о том, как можно на будущее расширяться.

Представители регионов представят на «Волжской волне» свои лучшие литературные новинки: от детских книг для самых маленьких до научной и исторической литературы. В подготовке ярмарки принимали участие такие известные писатели как Эдуард Лимонов и Александр Проханов. Для посетителей и участников организована не только выстовочная и распродажная программа, но и различные семинары, концерты классической музыки и театрализованные представления.

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Международная ярмарка-фестиваль продлится до конца недели.

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