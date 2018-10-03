Саратовцев приглашают на встречи с Полиной Дашковой и Сергеем Лукьяненко

3 Окт. 17:09 2018-10-03T17:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября в Саратове открывается 4-я Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна — 2018».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации области, участие в ней примут около 100 издательств из многих регионов России, а также Белоруссии, Украины, Эстонии и Армении.

В планах организаторов: проведение семинаров, творческих встреч, театральных представлений.

В частности, поклонники смогут встретиться с писателями Полиной Дашковой (Татьяна Поляченко), Гузелью Яхиной, Ириной Горюновой, Сергеем Лукьяненко, Инго Шульце и другими.