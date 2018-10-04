2018-10-04T12:36:07+03:00
Общество

Врач ивантеевской больницы: Программа развития отдаленных районов повысит уровень жизни

Она отметила, что в последнее время уделяется большое внимание здравоохранению
Екатерина Семенова
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3 октября состоялась рабочая поездка Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Перелюбский и Ивантеевский районы области. В Ивантеевской районной больнице спикер встретился с коллективом и обсудил насущные вопросы здравоохранения.

Светлана Никитина, участковый врач-терапевт ГУЗ СО «Ивантеевская районная больница» рассказала о своих впечатлениях от визита.

- Полностью согласна с Вячеславом Викторовичем Володиным, что отдаленным сельским территориям нужна поддержка. И в таких районах, как Ивантеевский, от которого до Саратова не одна сотня километров, должны быть условия жизни людей не хуже, чем в областном центре. Наша сфера – медицинская – тоже должна совершенствоваться, так как мы максимально приближены к людям.

Отрадно, что в последние годы здравоохранению области и конкретно нашего района уделяется большое внимание – закупается новое оборудование, проводится ремонт учреждений. Однако по-прежнему актуальной остается проблема нехватки кадров.

На встрече с коллективом нашего учреждения спикер Госдумы предложил комплексный подход к решению этого вопроса, с привлечением возможностей саратовского медуниверситета им. Разумовского. Поддерживаю эту нужную и важную инициативу, ведь в медицину должны постоянно приходить молодые специалисты, хорошо знающие современные разработки и технологии.

Кроме того, Вячеслав Викторович затронул тему обновления автопарка «скорой помощи» в муниципалитетах – тоже наболевшую тему. Это поможет вовремя доставлять больных не только до районных больниц, но и в профильные межрайонные центры для своевременного оказания необходимой медицинской помощи жителям. Уверена, что программа развития отдаленных районов позволит существенно повысить уровень жизни сельского населения и ивантеевцев в частности, - заявила она.

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