2018-10-03T15:50:38+03:00
Общество

Володин обсудил развитие отдаленных районов с учителями в Перелюбе

Основным стал вопрос подготовки специалистов для этих районов
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В школе им. М.РудченкоВ школе им. М.Рудченко
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Спикер ГД РФ Вячеслав Володин и губернатор Валерий Радаев посетили Перелюбский район, где в райцентре побывали в школе им. М.Рудченко.

В школе Вячеслав Володин провел встречу с учителями. Во время общения он призвал уйти от отчетов достижений и отметил, что важнее обсудить существующие проблемы, найти пути их решения. В частности, по таким вопросам как нехватка кадров, обеспечение жильем молодых специалистов и др.

В ходе встречи Вячеслава Володина и Валерия Радаева с перелюбскими учителями обсуждались перспективы развития образования в этом отдаленном районе.

- Мы готовим программы развития отдаленных территорий, к которым относится и Перелюбский район, с целью решения целого комплекса проблем. Подобную работу проводим в Саратове, где за два года много сделано в отдаленных микрорайонах – Елшанка, Солнечный, Комсомольский. Но у нас есть и отдаленные районы области, и жизнь здесь должна быть как в областном центре. Престижность работы в Перелюбе нужно повышать, хорошая дорога, качественное жилье, достойная зарплата, все это может мотивировать поехать сюда трудиться, - отметил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин обсудил с учителями вопросы кадров, подготовки специалистов для отдаленных районов.

- Чтобы решить этот вопрос, нужно направлять большее число целевиков в вузы, и обеспечить, чтобы они вернулись и работали здесь. Готовить к этому надо начинать еще в школе вместе с директором, с главой района. … Целевое направление – это желание вернуться на малую родину с востребованной профессией. Оно должно включать в себя не только льготу при поступлении, но и стипендию, предоставление места в общежитии и, главное, ежегодную практику в школе или больнице района, откуда направляется студент. Это работа, которая должна вестись на уровне области, района и вуза, — высказался Володин.

Учителя отметили, что самой затратной проблемой является обеспечение жильем, и предложили в качестве дополнительной меры соцподдержки льготную ипотеку для работников образования либо надбавки для молодых педагогов.

Вячеслав Володин поддержал эти предложения и подчеркнул, что их необходимо обсудить, проработать и параллельно приступать к программе развития отдаленных территорий.

- Это должен быть системный подход, с четкими задачами, сроками исполнения, в том числе в вопросах обеспечения кадрами образования, здравоохранения, культуры, — сказал Вячеслав Володин.

- Ситуация особенно тревожная по отдаленным территориям. Идет отток молодых людей, в том же Перелюбе. Не хватает специалистов в образовании и в здравоохранении. Нужна программа и действенные меры, — подчеркнул со своей стороны губернатор Радаев.

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Также обсуждалась реализация в Перелюбе инициативы Председателя Госдумы РФ по строительству спорткомплекса открытого типа и, в частности, место, где будет располагаться объект. Было принято решение расположить его на пришкольной территории рядом с действующей хоккейной коробкой и большим футбольным полем, чтобы организовать здесь полноценное спортивное ядро.

- Вячеслав Володин постоянно уделяет внимание нашему отдаленному Перелюбскому району. Он много раз был в школе, помог с ее ремонтом. У нас сильные спортсмены, они постоянно завоевывают первые места на различных состязаниях, но нам хотелось бы проводить соревнования, принимать гостей и у себя в Перелюбе. Теперь у нас будет спорткомплекс, и наша мечта сбудется. И важно, что будет решаться вопрос о кадрах, он очень острый, особенно для сельских школ района, — отметила директор школы Рита Хабибулина отметила.

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