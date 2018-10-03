2018-10-03T15:27:44+03:00
Недвижимость

Регоператор призвал не складывать ветки в мусорные контейнеры

Регоператор: недопустимо складировать древесные опилы в контейнеры для ТКО
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Региональный оператор напоминает, что максимально возможная переработка производимых на территории Саратовской области отходов позволит значительно снизить экологический ущерб и улучшить состояние окружающей среды.

В контакт-центра Регоператора поступают обращения от местных жителей о возникающих навалах в виде ветвей деревьев. Появляющиеся на площадках ветки не позволяют складировать коммунальные отходы в контейнеры, что затрудняет оказание качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие опилы поступают на концессионные объекты, Балаковский и Энгельсский мусоперерабатывающие комплексы, с общим потоком коммунальных отходов либо из контейнеров, либо вместе с крупногобаритными отходами. К сожалению, это приводит к их загрязнению и непригодности для использования в качестве вторьсырья и они сразу идут на карту захоронения.

Существует порядок, при котором службы благоустройства, управляющие компании транспортируют древесные отходы в рамках оказания услуги по санитарной опиловке централизованным способом на Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс.

Отметим, что в состав услуги по опиловке деревьев входит вывоз отходов, который должен производиться самостоятельно специализированной службой по благоустройству или управляющей компанией. Несмотря на то, что образовавшиеся в ходе уборки территории жилых домов опилы входят в общий перечень коммунальных отходов, складирование продуктов деятельности организаций по благоустройству жители оплачивать не должны.

«Складирование древесных отходов в контейнеры для обычного мусора недопустимо по санитарным нормам, так как это не является коммунальным отходом населения. Так же загрязненные опилы непригодны для использования в качестве основы для переработки на уникальный биокомпост, что снижает качество утилизации мусора и не позволяет снизить экологический ущерб. Еще раз напомню службам благоустройства, управляющим компаниям о недопустимости складирования опилов древесных насаждений на контейнерных площадках, в противном случаем мы будем вынуждены применять меры. Также прошу жителей сообщать о всех фактах нарушений. Давайте вместе позаботимся об улучшении состояния окружающей среды!», - заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, в Энгельсском Экотехнопарке действует единственный в России цех промышленного биокомпостирования отходов. Мощностью 1000 тон готового продукта в год. Он позволяет производить в промышленных масштабах редчайшее по своим агротехническим свойствам удобрение, воспроизводящее качество лесного гумуса. Энгельсский биокомпост является лауреатом престижной премии ECO BEST AWARD – 2017. Правильное складирование и транспортирование древесных отходов позволяет использовать их в ходе утилизации для получения этого уникального биокомпоста.

Для современного мира актуально и социально оправдано инвестирование в «зеленые облигации», именно сейчас сочетание экономической эффективности и благоприятного отражения бизнеса на окружающей среде выходит на первый план. Осознавая сложности текущей ситуации, такие технологии как биокомпостирование и сортировка отходов для извлечения вторсырья позволяют гармонично сочетать экономический рост с обеспечением социальной защищенности населения и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.

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