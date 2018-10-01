В Заводском районе опечатан опасный башенный кран

1 Окт. 15:28 2018-10-01T15:38:38+03:00

В службе судебных приставов отказались сообщать, где он находится

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Суд Заводского района Саратова приостановил деятельность одной из организаций, которая занимается монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием строительных кранов.

Ранее прокуратура обнаружила у этого ООО серьезные нарушения требований в сфере промышленной безопасности. К примеру, некоторые из башенных кранов отработали свой нормативный срок эксплуатации, у них не проводились технические освидетельствования. Выяснилось, что проверка исправности приборов и устройств безопасности этих кранов и их монтажа не проводилась. Во всяком случае, никаких документов на этот счет обнаружить не удалось. Кроме того, один из кранов эксплуатировался на площадке вообще без разрешения соответствующей комиссии.

- В связи с тем, что указанные нарушения могли повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, судом было вынесено постановление о приостановлении деятельности башенного крана, — сообщили в региональном УФССП.

Сотрудники службы опечатали этот кран на 30 суток.

При этом приставы отказались сообщить корреспонденту «КП-Саратов», по какому адресу находится опасная спецтехника, которая, по их же словам, может угрожать жизни людей.

- Это наша принципиальная позиция, — заявили в пресс-службе УФССП.

По данным «КП-Саратов», речь может идти о любой из трех стройплощадок по адресам: улица Ново-Астраханская, 38, 4-й Чернышевский проезд, 4-й Нагорный проезд. Об этом ранее сообщалось в мэрии. Здесь расположены долгострои обманутых дольщиков и фактически разграбленные башенные краны.

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