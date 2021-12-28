Вячеслав Володин: итоги 2021 года в Саратовской области

Вячеслав Володин весь год лично контролировал проекты в Саратовской области, инициатором которых стал

«Комсомольская правда - Саратов» собрала за 2021 год наиболее значимые проекты, реализуемые в Саратовской области по инициативе или при поддержке Вячеслава Володина.

Передача дорог на федеральный уровень

За несколько лет удалось проделать огромную работу: самые загруженные, протяженные и разбитые трассы были переданы на федеральный уровень. Это дороги Саратов - Озинки, Саратов - Алгай, Саратов - Балашов, Саратов - Ртищево - Тамбов, Ртищево - Аркадак - Балашов - Самойловка, Волгоград - Саратов - Сызрань, Саратов - Петровск - Пенза, от границы Волгограда Ровное - Энгельс - Балаково - Ивантеевка.

Средств на приведение в порядок этих дорог в региональном бюджете не хватало, от чего страдали в первую очередь автолюбители, проводя в пути большое количество времени и разбивая машины. От передачи дорог на федеральный уровень регион получил как минимум два огромных плюса: дороги привели в нормативное состояние, а область существенно сэкономила на содержании и ремонте. А значит, есть возможность отремонтировать больше городских и межрайонных дорог.

Также в ближайшее время планируются к передаче на федеральный уровень трасса Саратов - Балтай и два подхода к аэропорту Гагарин (южный и северный). Много лет не уделялось должного внимания внутрипоселковым дорогам, многие из которых пришли в неудовлетворительное состояние, так как средств местных бюджетов на ремонт не хватало. Вячеслав Володин предложил 10% средств от объемов областного дорожного фонда направить целевым образом на внутрипоселковые дороги. Средства начнут поступать в села, а ремонт стартует уже в следующем году.

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Строительство развязок и путепроводов

Многие годы автомобилисты, проезжающие через станцию Сенную в Вольском районе, сталкивались с огромной проблемой - многокилометровыми пробками из-за железнодорожных составов, идущих через единственный переезд. Водители проводили в заторах часы, и с каждым годом эта ситуация усугублялась. Несколько лет назад люди обратились к Вячеславу Володину с просьбой помочь решить эту проблему. Да и сам Володин во время рабочих поездок в регион неоднократно сталкивался с проблемой заторов в этом месте. Он и стал инициатором строительства масштабной развязки. Финансирование было выделено из федерального бюджета.

Новую дорожную развязку в обход станции Сенной открыли в этом году - на полтора года раньше намеченного срока. Здесь появился целый комплекс дорожных сооружений: новая четырехполосная дорога, пять путепроводов и один мост, освещение. Протяженность обхода - более 15 км. На открытии Вячеслав Володин отметил, что это шестой объект на дороге Саратов - Вольск. Важно не останавливаться на достигнутом. «Будем думать о том, чтобы расширить и дальше эту федеральную трассу до четырех полос», - сказал Володин.

В прошлом году был сдан еще один масштабный дорожный объект - путепровод около села Синодского в Воскресенском районе. Там также возникали многокилометровые пробки даже при кратковременном закрытии железнодорожного переезда. Летом по этой трассе проходит около 30 тысяч автомобилей. Путепровод был построен и сдан быстрее запланированного. Теперь путь по федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград перестал доставлять неудобства автолюбителям.

Развязка у Сенной

Ремонт тротуаров и дворов

Огромное количество обращений как в общественную приемную Володина, так и в паблик Инстаграм его сторонников было по поводу отсутствия тротуаров в Саратове. Около 80% пешеходных дорожек еще два года назад находилось в неудовлетворительном состоянии. В некоторых местах тротуаров не было совсем. Вячеслав Володин запустил новую программу по масштабному благоустройству областного центра. Сначала, в 2020 году, в рамках двух этапов приступили к ремонту тротуаров, ведущих к объектам социальной сферы. В этом году был реализован третий и четвертый этапы, в итоге на 100% отремонтированы пешеходные дорожки в Ленинском, Волжском, Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова. В Кировском и Заводском районах все тротуары приведут в порядок в 2022 году. Таким образом, этот проект по благоустройству завершат во всем городе в следующем году.

Также на встрече с жителями Володин анонсировал начало масштабной программы по ремонту дворов.

В следующем году пилотными районами, где начнется благоустройство дворовых территорий, станут Ленинский и Фрунзенский. Городские власти должны подготовить паспорта каждой такой территории в Саратове, которые вынесут на обсуждение с жителями для понимания, где необходимы новый асфальт, детские или спортивные площадки, зеленые зоны или парковки.

Ремонт тротуаров шел не только в областном центре, но и в дургих городах области

Обманутые дольщики, многодетные семьи, дети-сироты

Восемь тысяч семей региона оказались в статусе обманутых дольщиков. Некоторые ждали свои квартиры по 20 лет. К Вячеславу Володину поступало много обращений от тех, кто столкнулся с проблемой долгостроев. Люди вложили деньги, материнский капитал, взяли кредиты и в итоге вынуждены были снимать жилье, оставшись без квартир. Когда Володин подключился к решению этого вопроса, таких домов было 76. За несколько лет удалось решить эту неподъемную проблему. Часть домов достроили, другие обманутые дольщики получили денежные компенсации.

В этом году решались и еще две большие жилищные проблемы. Многодетные семьи Саратовской области получили жилье.

Одну треть очереди на квартиры для детей-сирот также закроют в этом году. Полностью закрыть очередь на жилье среди детей-сирот региона планируется в течение ближайших двух лет.

После встреч с Володиным началось практическое решение проблем детей-сирот, обманутых дольщиков, многодетных семей - это могут подтвердить сами участники встреч

Новый пляж

В 2016 году впервые была озвучена идея создания в Саратове городского пляжа. Тогда многим это казалось мало реальным. Однако Вячеслав Володин не раз говорил, что город на Волге не может быть без собственного пляжа. Работа проведена колоссальная. Изначально для того, чтобы решить вопрос строительства пляжа и набережной, нужно было перенести существующие лодочные базы и создать условия для представителей этой субкультуры. Были построены эллинги в районе Юриша.

В июне 2019 года началось строительство участка набережной от улицы Шелковичной до улицы 2-й Садовой протяженностью 531 метр. Летом 2021 года пляж и участок новой набережной были открыты для отдыхающих. Благоустроены подходы к пляжу, прилегающая территория, появились детские и спортивные зоны. Городской пляж сразу стал любимым местом отдыха у саратовцев. Развитие и благоустройство береговой зоны продолжится.

У Саратова впервые за десятилетия появился пляж на городском берегу

Пешеходное кольцо

Новый саратовский пляж стал частью восьмикилометрового пешеходного кольца, строительство которого завершено.

Пять лет назад, в 2016 году, Вячеслав Володин озвучил идею создания в Саратове такой пешеходной зоны по маршруту «набережная - пляж - улица 2-я Садовая - улица Рахова - просп. Кирова - улица Волжская». Начиналась реализация с благотворительного проекта: улица Волжская превратилась в пешеходную. В 2019 году провели масштабный ремонт проспекта Кирова, в прошлом году площади Кирова, сквера на улице 2-й Садовой. В этом году было выполнено благоустройство старой набережной. В Мирном переулке провели работу по сносу ларьков, которые портили вид исторического центра. На этом месте в ближайшее время появится новый сквер. На проспекте Кирова демонтированы рекламные щиты.

Вячеслав Володин отметил, что теперь пешеходную зону надо наполнять содержанием, чтобы мамы с детьми, молодежь, старшее поколение проводили время так, как им хочется.

Улица Волжская - часть пешеходного кольца

Большое пешеходное кольцо - 2

Вячеслав Володин в декабре во время рабочей поездки в Саратов анонсировал создание второго пешеходного кольца: по Рахова до Большой Горной, по Большой Горной до Астраханской, по Астраханской до Большой Садовой, с выходом на набережную. Протяженность новой пешеходной зоны - около 11 километров.

Спортивные объекты

Три старейших стадиона Саратова получили вторую жизнь. Как спортивная общественность, так и жители, много лет ждали возрождения «Спартака», «Волги» и «Торпедо». Началась эта работа в 2018 году во время одной из рабочих поездок Вячеслава Володина. К нему обратились тренеры, которые переживали за судьбу стадиона «Волга»: его состояние с каждым днем все больше приходило в упадок. Тогда Володин вместе со спортсменами заехал на спортобъект, чтобы оценить масштабы бедствия. В 2019 году на стадионе был завершен первый этап реконструкции: здесь появилось новое футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, установлена площадка для воркаута. В 2020-м в рамках второго этапа построили новый крытый спортивный комплекс.

Следующим стадионом, который реконструировали, стал «Спартак». В 2020 году построены плоскостные сооружения, отремонтирована входная группа. В настоящее время приступили к реализации и второго этапа - строительству крытого комплекса с трибунами.

Реконструкция еще одного стадиона - «Торпедо» завершилась в 2021 году. Жители Заводского района получили современный объект для занятий самыми разными видами спорта.

За несколько последних лет появились спортивные многофункциональные стадионы при поддержке Вячеслава Володина и в других районах Саратова и области: в Комсомольском поселке, Студгородке.

Стадион "Торпедо" в Саратове

Строительство, ремонт и содержание школ Саратова

Саратов принимает участие в федеральной программе по капитальному ремонту школ, которую инициировал наш Президент В.В. Путин. Всего в программу в Саратове вошли пять школ: 2-я, 18-я, 84-я и 5-я школы, 3-я гимназия. Более 3800 ученических мест..

За счет привлеченных средств будет проведена реконструкция монтажного техникума. Это позволит расширить 77-ю школу.

В федеральном бюджете на 2022 год выделены средства на строительство новых школ в Иволгино, Ласточкино, а также на завершение реконструкции 84-й и 5-й школ Саратова, там будут возведены пристройки. Всего 2475 новых ученических мест.

Порядка городских 12 школ будут охвачены областной программой по ремонту школ. В нее войдут: в Волжском районе - 7-я гимназия и 66-я школа, Заводском - 38-я и 40-я школы, Кировском - 31-я гимназия и 51-я школа, Ленинском - 46-я и 86-я школы, Октябрьском - 97-я и 95-я школы, Фрунзенском - 37-я и 77-я школы.

В этом году при поддержке Володина были выделены денежные средства на текущее содержание саратовских школ и садиков, исходя из двух тысяч рублей на ученика и ребенка.

Во дворе школы №2 во время совещания по сохранению этого объекта Культурного наследия

Парк покорителей космоса

В этом году страна отметила 60 лет со дня первого полета человека в космос. К этой дате приурочили открытие Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина на месте приземления первого космонавта в Энгельсском районе. Это уникальное место не только для Саратовской области, но и для всей планеты. 12 апреля 1961 года было началом больших свершений. Для страны и мира это многое значило. У нас Гагарин учился в индустриальном техникуме, впервые поднялся в небо в местном аэроклубе. Но самое главное - место подвига. Место, где он приземлился. «Необходимо сделать все, для того чтобы увековечить память о первом космонавте Юрии Гагарине, о подвигах других наших космонавтов», - отмечал Вячеслав Володин.

12 апреля 2019 года Председатель Государственной Думы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова побывали на месте приземления Гагарина. Тогда была озвучена идея создания нового комплекса. Необходимость реализации проекта поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Были отреставрированы памятник Юрию Гагарину и стела, высажены тысячи деревьев и кустарников, организованы велопешеходные маршруты, благоустроено и место приземления спускаемого аппарата. В планах реализация второго этапа. Есть идеи создать образовательный центр в Парке, чтобы дети могли приезжать и пополнять свои знания, а посетители имели возможность остаться на несколько дней, переночевать.

Парк покорителей космоса красив не только днем, но и ночью

Развитие СГЭТ

Вячеслав Володин взял шефство над СГЭТ в 2020 году. Началось все со встречи с коллективом и руководством предприятия. В прошлом году Саратов получил 90 троллейбусов из Москвы в связи с переходом столицы на электробусы. Это помогло временно частично решить проблему изношенности транспорта. Следующим шагом в развитии сферы горэлектротранспорта стало повышение зарплаты сотрудникам. Минимальная зарплата начинающего водителя трамвая и троллейбуса поднялась до 30 тысяч рублей. Опытные водители сейчас получают около 50 тысяч и больше. После принятия этого решения на работу в СГЭТ начали возвращаться водители. Технический персонал также почувствовал увеличение заработной платы.

В 2021 году Саратов получил 30 трамваев марки «Татра» из Москвы. До этого 80% трамваев на СГЭТ эксплуатировалось более 20 лет, имело максимальный процент износа и требовало замены. Пробег у московских трамваев - несколько лет, в отличие от нынешних, которые по факту отслужили свой срок. Был восстановлен по просьбам жителей маршрут троллейбуса № 109, соединяющий Саратов и Энгельс по мосту.

В течение 2021 года в Саратов поступили новые троллейбусы с энгельсского завода по лизинговой программе. Всего до конца года их количество составит 70 машин. Современный городской транспорт уже курсирует на улицах и маршрутах города.

Уже 70 новых троллейбусов "Адмирал" поступили в Саратов

Развитие Саратовской станции скорой помощи

На протяжении многих лет Вячеслав Володин помогает станциям скорой помощи региона. Ежегодно в Саратов и другие районы поступают новые автомобили, укомплектованные всем необходимым оборудованием.

В прошлом году Володин взял шефство над Саратовской станцией скорой помощи. Главной проблемой была большая нехватка медсестер, фельдшеров и водителей. Над этим вопросом и начали работать. В 2020 году Саратов получил 25 новых машин категории «С» и более 20 - категории «В». Это полностью закрыло потребность в современном автотранспорте. Была поднята зарплата водителям до минимальных 30 тысяч рублей. Опытные сотрудники стали получать еще больше. Уже в мае 2020 штат водителей был укомплектован полностью.

С 1 января 2021 года зарплата медсестры увеличилась до 34 тысяч рублей, фельдшера - 40 тысяч, врача - 60 тысяч.

По инициативе Вячеслава Володина в Елшанке построено служебное жилье - 56 квартир для вновь пришедших врачей, среднего и младшего медперсонала на подстанции Ленинского и Кировского районов. Это трехэтажные дома мансардного типа, с отдельными входами.

Для медиков скорой помощи построили новые дома

Сохранение историко-культурного наследия в городе Саратове

Саратов - один из немногих городов на Волге, который сохранил свой исторический облик. Многим зданиям требуются серьезные реставрационные работы. Еще в 2019 году Вячеслав Володин инициировал программу по сохранению памятников историко-культурного наследия региона. В перечень вошли 23 объекта, по ним была разработана проектно-сметная документация.

В этом году реставрационные работы были проведены в доме-усадьбе Н.Г. Чернышевского, музее Павла Кузнецова. Дополнительное финансирование было предусмотрено на выявление объектов культурного наследия и создание охранных зон.

В рамках благотворительного проекта завершена реставрация дома Александровского в Саратове. 15 лет объект историко-культурного наследия на Советской/Радищева стоял заброшенный и находился в плачевном состоянии.

Вячеслав Володин рассказал, что здесь будет располагаться образовательное учреждение: школа живописи для учащихся Предуниверсария «Лицей-интернат 64». Здесь также будут выставки молодых художников, лекции по краеведению и проводиться занятия по живописи в рамках дополнительного образования. В планах заключить соглашение с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В 2022 году планируется сохранить еще ряд уникальных исторических зданий в Саратове. Работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета: это Областные универсальные научные библиотеки на улице Горького и на улице Челюскинцев, Городская усадьба Борисовых-Мусатовых, где жил и работал художник В.Э. Борисов-Мусатов.

По остальным объектам, вошедшим в программу по сохранению историко-культурного наследия, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. На проектирование в этом году удалось найти 60 млн рублей. Разрабатываются проекты на реставрацию: Дом Яхимовича в Саратове, здание 99-й школы в Саратове.

Дом Александровского в Саратове отреставрирован и сохранен

Приют для животных

Сделано многое и по решению ситуации с бездомными животными. Был отремонтирован приют в саратовском поселке Гуселка. А в Заводском районе построили новый, на 400 мест.

Новый при.т для животных появился в Заводском районе Саратова

Продолжение набережной и создание новых пляжей в Саратове

Выделен 1 млрд рублей на продолжение строительства набережной в Саратове в Октябрьском районе - от улицы 2-й Садовой до улицы Большой Садовой.

В планах есть и дальнейшее продолжение набережной - в Волжском районе от старого моста через Волгу вверх по течению.

Набережная в Саратове получит свое продолжение

Новый мост и южный обход вокруг Саратова

Есть в планах и строительство нового автодорожного моста через Волгу. Проект масштабный, дорогостоящий, рассчитанный на несколько лет, но необходимый для развития Саратовской агломерации. Стоит задача построить современную объездную дорогу вокруг Саратова и Энгельса. Протяженность южного обхода - 44,5 км, включая мостовой переход через Волгу - 11,1 км. Южный обход должен стать продолжением объездной дороги вокруг Саратова со стороны Волгоградской развязки и выйти на левый берег Волги через мостовой переход, тем самым замкнув кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой Саратов - Озинки.

Это решение очень важно для развития всей Саратовской области: оно позволит более динамично развиваться нашей агломерации, одной из самых крупных в России, где проживает более 1 млн 200 тысяч человек. В середине августа Вячеслав Володин рассказал, что обсуждал этот вопрос с Президентом РФ. Владимир Путин поддержал обращение региона о включении этого проекта в адресную программу 2022 года.

Планируется достроить южный обход Саратова

Строительство современной инфекционной больницы

В настоящее время идут расстановка оборудования и поэтапный ввод в эксплуатацию. Прием первых больных планируют начать в январе.

Рассчитана больница на 400 коек. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1000 человек, не нарушая санитарных норм.

Больница построена по всем современным стандартам. Это самое оснащенное в технологическом плане медицинское учреждение в области. Каждая палата - это практически индивидуальная реанимация с отдельным выходом.

По площади это вторая больница после областной - 56 тысяч квадратных метров. Работать здесь будет 1256 человек, из которых 1000 - врачи, средний и младший медицинский персонал.

Жителям региона эта больница необходима. Ввод в эксплуатацию такого центра поможет разгрузить другие медицинские учреждения. Новая областная инфекционная больница во время пандемии будет полностью задействована под лечение заболевших COVID-19.

- Работа шла в непростых условиях, был пик пандемии ковида, но, несмотря на это, за полтора года стационарная, большая больница построена и готовится к приему пациентов, - отметил Вячеслав Володин.

Новая инфекционная больница достроена и скоро начнет работу

Строительство противотуберкулезного диспансера

В стадии решения сейчас находится вопрос по выносу из центра Саратова противотуберкулезного диспансера. Нынешняя действующая больница находится в центре города. По всем нормам такие больницы должны располагаться за пределами города. Новая противотуберкулезная больница, на которую уже выделены федеральные средства в размере 3 млрд рублей, рассчитана на 453 места. Предполагаемое место строительства - рядом с новым инфекционным центром в Елшанке. Работы начнутся весной следующего года. Отделения диспансера будут оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это позволит собрать все разрозненные отделения в один комплекс. Необходимо также строительство служебного жилья для будущих сотрудников. И это, как отмечал Вячеслав Володин, должно стать нормой при возведении больших медицинских учреждений.

Правительство области уже подобрало место для размещения новой противотуберкулезной больницы

Скоростной трамвай и развязка на «Стрелке»

В Саратове в этом году начали реализовывать проект скоростного трамвая. Рассчитан он на несколько лет. Линия соединит 6-ю Дачную и Мирный переулок. Идут модернизация и строительство подстанций, прокладка кабельных линий. В планах объединить скоростным трамваем маршруты № 3, 6, 8, 9. Этот проект позволит саратовцам добираться до работы или домой быстрее и с комфортом.

Еще одна проблема, которая много лет беспокоит автолюбителей и пассажиров общественного транспорта, - пробки в районе «Стрелки» на проспекте 50 лет Октября. В 2020 году Вячеслав Володин поднял вопрос строительства развязки в этом районе. Сейчас обсуждают проект, поиск финансирования и возможные даты начала работ.

Первый этап строительства линии скоростного трамвая в Саратове уже стартовал

Переселение из аварийного жилья на въезде в Саратов

Территория, которая получит новое развитие, а жители - новые квартиры, - это зона у моста Саратов - Энгельс. Сейчас на ней располагаются частные дома в аварийном состоянии. Вячеслав Володин предложил разработать программу переселения и сноса всего ветхого и аварийного жилья от Соколовой до Чернышевского. На этом месте должна появиться новая зеленая зона для отдыха горожан. Также две прилегающие дороги расширят, что облегчит автомобильное движение и избавит автолюбителей от постоянных пробок.

Детская поликлиника в Солнечном-2 заработает уже в январе 2022 года

Строительство поликлиник

И взрослая, и детская поликлиники появятся в микрорайоне Звезда. На встречах с жителями Вячеслав Володин обсуждал необходимость появления таких медучреждений. Вопрос с передачей земельного участка из федеральной собственности в муниципальную был в этом году решен: средства выделены, строительство начали.

В этом году будет завершено строительство детской поликлиники в микрорайоне Солнечный-2.

Также Володин обратился к городским и региональным властям, предложив обсудить и запустить новую программу по строительству поликлиник в Саратове.

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