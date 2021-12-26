Сегодня 24 года Службе спасения Саратовской области

Спасатели всегда готовы помочь...

Сегодня, 26 декабря, исполняется 24 года Службе спасения Саратовской области. В честь памятной даты корреспондент «КП-Саратов» пообщался Юрием Юриным, ранее возглавлявшим ведомство и отдавшим службе почти 19 лет.

По словам Юрия Юрина, для спасателей профессиональный праздник редко отличается от обычных дней службы.

...в любых условиях...

- Всю ночь сегодня наши сотрудники работали, выезжали на вызовы, вызволяли людей из машин. Такова наша работа, - рассказывает собеседник издания.

Службе спасения Саратовской области исполняется 24 года. Это подразделение было учреждено 26 декабря 1997 года Постановлением № 925 Губернатора Саратовской области. Первоначально поисково-спасательный отряд состоял из 25 человек, оборудования было мало и было оно самым простым. Однако годы плодотворной работы, а также поддержка со стороны саратовских властей позволили ведомству достигнуть впечатляющих результатов.

... и первыми приходят на место ЧП

- На сегодня Саратовская служба спасения превратилась в могучую, многогранную структуру, без которой субъект уже, наверное, не сможет существовать. Появилась своя служба реанимации, которой нет в других регионах. Есть созданный губернатором мобильный отряд тяжелой техники, кинологи. Каждый спасатель центрального отряда владеет не менее чем семью специальностями. Мало кто знает, но спасатели мониторят всю информацию о происшествиях в регионе. Даже когда мы не выезжаем на место, то обязательно передаем информацию профильным ведомствам. Это касается и проблем в сфере ЖКХ, таких как заносы на дорогах, прорывы труб. Обо всем этом спасатели собирают и анализируют информацию. В других регионах для этого существую отдельные ведомства, но у нас этот огромный труд выполняют спасатели, - рассказал Юрий Юрин.

Саратовские спасатели находятся на передовой во всех важнейших для области событиях. На счету Службы тысячи спасённых жизней.

В честь праздника Юрий Сергеевич пожелал саратовцам быть здоровыми и главное, беречь своих близких.

- Большинство происшествий так или иначе связана с невнимательностью: выехал на заснежённую трассу – нет бензина, поехал на охоту или рыбалку – не сказал семье куда. Большинство инцидентов, когда приходится обращаться к спасателям, можно избежать, если продумывать свои действия наперед, - отметил Юрий Юрин и еще раз поздравил коллег с профессиональным праздником. Завтра, 27 декабря, вся Россия празднует День спасателя.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.