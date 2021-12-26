Саратовские спасатели за ночь вытащили восемь человек из застрявших машин

Спасатели помогли людям спастись из машины

рассказали в пресс-службе ведомства.

В 22:50 экипаж отправился к селу Семено-Полтавка Ершовского района. Там ВАЗ-2112 съехал в кювет. Внутри были двое взрослых, они сильно замерзли. Пострадавших доставили в безопасное место.

В 23:00 возле села Поповка Хвалынского района Hyundai Solaris застрял в снежном заносе. Внутри было двое взрослых и двое детей. Их обогрели в служебном автомобиле спасателей. Дорогу перед машиной расчистили и она поехала дальше.

В 00:45 около поселка Фурманово в Марксовском районе в снегу застрял ВАЗ-2114. Его водитель очень сильно замерз. Спасатели доставили мужчину в ближайший населенный пункт.

В 1:30 возле деревни Большой Кушум Балаковского района в снегу застряла ГАЗель. Ее 29-летнего водителя эвакуировали в ближайший пункт жизнеобеспечения.

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