На Новоузенской в Саратове автобус вылетел с дороги во двор многоэтажки

Фото из соцсетей

Сегодня, 18 декабря, в Саратове произошла страшная авария. Автобус слетел с дороги, снес несколько секций забора из профлиста и, скатившись с горки, «припарковался» во дворе многоэтажки на Новоузенской. Информация о произошедшем тут же разлетелась по соцсетям. Встревоженные саратовцы делятся фотографиями с места и пытаются разобраться, как такое могло произойти.

Фото выложили в сеть

Очевидец прислал в редакцию «Комсомолки» видео, на котором запечатлены последствия произошедшего. На записи видно, что у автобуса выбито несколько окон, вокруг стоят обеспокоенные горожане. Спасатели и врачи помогают шести пострадавшим, один из которых получил серьёзную травму спины.

По предварительным данным, у следовавшего из Жирновска в Саратов автобуса отказали тормоза. Авария произошла, когда машина спускалась с Кумысной поляны.

Фото выложили в сеть

Для координации действий и помощи глава города Михаил Исаев поручил выехать на место происшествия начальнику управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Андрею Пономареву и сотрудникам районной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В областной прокуратуре сообщили о начале проверки:

- На место происшествия выезжал и.о. прокурора Фрунзенского района А.В. Баринов.

В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного, проверено качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения.

Также проверке подлежит транспортное средство в целях определения его технического состояния, наличия неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства, - сообщили в надзорном органе, уточнив, что по результатам проверки, если понадобится, примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, шесть лет назад на том же месте произошла точно такая же авария. Тогда грузовик с крахмалом слетел с дороги и врезался в многоэтажку.

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