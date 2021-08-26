Под Саратовом УАЗ Патриот врезался в поезд: погибли трое

Фото: Госавтоиспекция
Сегодня, 26 августа, в Саратовской области произошло очередное смертельное ДТП.
Погибли три человека
По данным Госавтоинспекции, в 15:15 на перегоне «станция Золотая степь – Наливная» произошло столкновение автомобиля УАЗ «Патриот» с пассажирским поездом «Махачкала – Москва».
В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля УАЗ Патриот погибли на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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