Под Саратовом УАЗ Патриот врезался в поезд: погибли трое

Фото: Госавтоиспекция

Сегодня, 26 августа, в Саратовской области произошло очередное смертельное ДТП.

Погибли три человека

По данным Госавтоинспекции, в 15:15 на перегоне «станция Золотая степь – Наливная» произошло столкновение автомобиля УАЗ «Патриот» с пассажирским поездом «Махачкала – Москва».

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля УАЗ Патриот погибли на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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