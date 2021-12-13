Главная елка обошлась Саратову почти в восемь млн рублей

Красивая же? А значит не может стоить дешево Фото: Ольга Симонова

В Саратове новая городская елка обошлась бюджету областного центра в сумму около восьми млн рублей. Это стоимость четырех прежних городских елок, которые состояли из сборного металлокаркаса, в котором укрепляли живые сосны. Информацией об этом поделились с «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Согласно данным госзакупок, только за приобретение и установку подиума для елочной конструкции на Театральной площади в 2021 году городские власти были готовы заплатить почти два млн рублей. Деньги саратовцев сэкономил индивидуальный предприниматель Александр Межевов из села Пирочи Московской области, который выиграл аукцион на эти работы "всего" за 780 тысяч рублей.

Данные по стоимости купленной мэрией 23-метровой светодинамической ели на сайте госзакупок найти не удалось. В пресс-службе мэрии сообщили «КП-Саратов», что она вместе с установкой обошлась горожанам в сумму около семи миллионов рублей. Беглый поиск по сайтам продавцов такой продукции говорит, что за такие деньги можно было бы найти и 30 метровую светодинамическую красавицу.

На сайтах можно посмотреть, сколько стоят такие ели во внебюджетной реальности

Таким образом, общая стоимость установки символа нового года на главной площади Саратова в 2021 году вместе с подставкой приблизилась к восьми млн рублей. При том, что ежегодно на установку каркаса с живыми соснами тратили около 2 млн рублей.

В городской администрации уверены, что это приобретение позволит экономить городской бюджет, в будущем.

Как пояснили в пресс-службе, ежегодные расходы в 2 млн рублей с будущего года сократятся до 1 млн – елка уже есть, не нужно покупать живых сосен на целый миллион, а потом их еще и утилизировать. И леса сохраним.

Таким образом, можно подсчитать, что сегодняшнее светодиодное сооружение в виде елки на Театральной площади окупиться приблизительно через восемь лет.

Красиво же, да? Что там какие-то восемь миллионов... Фото: Ольга Симонова

Высота новой главной елки города составила 23 метра, это выше предшественницы. Ее украсили 167 метров бус с подсветкой, 650 шаров разных диаметров, 56 кристаллов. На верхушке зафиксирована двухметровая фигура «Роза ветров», вместо традиционной ранее красной пятиконечной звезды.

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