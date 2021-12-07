Последние новости относительно вакцин, противопоказаний, медотводов при вакцинации от коронавируса

Алексей Данилов

Основные показания и противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции описал для читателей «КП-Саратов» Алексей Данилов – главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области, доктор медицинских наук. Он ответил на часто задаваемые вопросы жителей области.

Какие вакцины из числа зарегистрированных в РФ доступны жителям Саратовской области?

В Саратовской области для вакцинации против COVID-19 жителям доступны следующие вакцины из числа зарегистрированных на территории РФ (поставляются федеральным центром плановом порядке):

- комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата регистрации 11.08.2020;

- вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации 13.10.2020;

- вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная («КовиВак»), дата регистрации 19.02.2021;

- вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата регистрации 06.05.2021.

Как действует вакцина «Спутник V»?

Производитель – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Тип вакцины – аденовирусная.

Как работает – вакцина содержит человеческий аденовирус, из которого вырезали гены, отвечающие за патогенность и размножение, но добавили ген с инструкцией по созданию белка, из которого построены шипы на оболочке коронавируса. После прививки аденовирус проникает в мышечные клетки и распаковывает там инструкции к вирусному белку. Клетка берет их на вооружение, создает вирусный белок и превращается в учебное пособие для иммунных клеток.

Сколько нужно прививок - для надежной защиты требуется 2 дозы вакцины, которые нужно вводить с интервалом в 21 день.

Самый изученный препарат из всех, которыми можно привиться в России. Эффективность этой вакцины подтверждена не только в российских, но и, например, в бразильских исследованиях.

Кому подходит – людям старше 18 лет.

Как действует вакцина «Спутник Лайт»?

Производитель – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Тип вакцины – аденовирусная.

Как работает – «Спутник Лайт» — то же самое, что и первая доза вакцины «Спутник V». Одна доза препарата обеспечивает эффективную защиту уже переболевших людей и хорошо подходит для ревакцинации.

Сколько нужно прививок – для надежной защиты требуется одна доза вакцины.

Кому подходит – взрослым старше 18 лет. Не рекомендована ранее не привитым и не болевшим COVID-19 пациентам «60+», Для формирования надежного иммунитета людям старше 60 лет рекомендуется получить две дозы вакцины «Спутник V».

«Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 от 09.11.2021»:

«Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 и применяется для профилактики COVID-19 у взрослых старше 18 лет. Использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет».

18.11.2021 г. замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев сообщал: «Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» достаточно эффективна в качестве самостоятельного препарата и может применяться для первичной вакцинации, однако пожилым людям рекомендуется в первый раз прививаться «Спутником V», поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту».

Как действует вакцина «КовиВак»?

Производитель – ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН».

Тип вакцины – инактивированная.

Как работает – по принципу действия препарат очень похож на вакцину против полиомиелита. Сначала в лаборатории выращивают большое количество коронавирусных частиц. Затем их инактивируют при помощи бета-пропиолактона, который лишает их способности размножаться. Получаются «чучела» вирусных частиц с разрушенным геномом, на которых может «тренироваться» иммунитет.

Сколько нужно прививок – для надежной защиты требуется 2 дозы вакцины, которые нужно вводить с интервалом 14 дней.

Кому подходит – людям от 18 до 60 лет, если у них нет аллергии на компоненты вакцины и не было тяжелых аллергий в прошлом.

Как действует вакцина «ЭпиВакКорона»?

Производитель – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Тип вакцины – пептидная.

Как работает – вакцина содержит 3 коронавирусных пептида – это небольшие кусочки белка, из которого состоят шипы коронавируса. Пептиды закреплены на белке-носителе – на него должны реагировать иммунные клетки привитого человека.

Сколько нужно прививок – для эффективной защиты нужно 2 дозы вакцины, которые вводят с интервалом в 14 – 21 день.

Кому подходит – взрослым старше 18 лет.

На основании каких документов рекомендовано организовывать проведение вакцинации населения?

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 различных

категорий граждан, в том числе лиц, переболевших данной инфекцией, вакцинированных и ранее вакцинированных, впоследствии переболевших, можно проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19, зарегистрированными в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

Основание - Временные методические рекомендации от 30.10.2021: «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» от №30-4/И/2-17927. п.2.15.

Вакцинация беременных

«Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 от 09.11.2021».

Рекомендации по вакцинации: «беременных женщин при отсутствии их вакцинации до беременности, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19. К беременным группы риска тяжелого течения COVID-19 относятся беременные с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. <...> Применять вакцину «Гам-КОВИД-Вак» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т.е. целесообразно проведение вакцинации с 22-х недель беременности.

Общие противопоказания для всех вакцин:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- возраст до 18 лет и грудное вскармливание (временные).

Медицинские отводы к вакцинации

Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (от 30.10.21 №30-4/И/1-13504):

- при наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации пациенту выдается справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на определенный период.

Наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 определяется лечащим врачом или врачом той специальности, который определяет противопоказания против вакцинации.

Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (от 30.10.21 №30-4/И/1-13504):

- решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющимся противопоказанием.

В случае определения у пациента временных противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача-специалиста, выдавшего справку.

В справке о наличии у пациента медицинского отвода должны быть отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинской отвод), срок действия медицинской справки, место предоставления справки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.