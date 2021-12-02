Саратовцы с ограниченными возможностями могут стать журналистами

На метапе обсудили перспективы трудоустройства инвалидов в СМИ

Саратовские инвалиды активно осваивают работу в медиа-пространстве. Об этом сегодня, 2 декабря, говорили на митапе «МедиаИнтеграция»: пространство возможностей для лиц с ОВЗ».

Напомним, в начале мероприятия обсуждались общие аспекты работы для людей с ограниченными возможностями. Так, замдиректора ЦЗН Саратова Екатерина Доронина рассказала о том, что в этом году через центр занятости трудоустроились 612 инвалидов.

Когда участники метапа перешли к основной теме, слово дали заведующему центру инклюзивного образования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Сергею Воронкову. Он рассказал о положительном опыте работы по адаптации людей с ОВЗ и дальнейшему трудоустройству их в СМИ.

Сергей Воронков

Во время обсуждения спикеры неоднократно напоминали о том, что в условиях распространения современных цифровых технологий, получить работу в СМИ может практически людей человек, вне зависимости от его физических возможностей. Главное – профессионализм и целеустремленность.

Отметили также, что некоторые и саратовские издания принимают на работу инвалидов. Положительный опыт дает надежду на то, что в скором времени у нас появится множество профессиональных журналистов.

Конечно же, говоря о возможностях работы в интернете, невозможно не затронуть сферу блогинга. На метапе также выступил саратовский блогер, студент четвертого курса Поволожского института управления Иван Исаков. Молодой человек поделился своим опытом развития нескольких каналов на YouTube. Иван рассказал, что вне зависимости от внешности, физических и интеллектуальных способностей возможно найти свою нишу и стать блогером. Насчет заработка Иван сказал следующее: за миллион просмотров авторы видео на YouTube получают тысячу долларов.

Иван Исаков (с микрофоном)

Специалист по СММ проекта «На равных» Дмитрий Шаров рассказал о том, что современные технологии дают возможность инвалидам развить себя и в сфере рекламы. Так, digital-маркетинг всё чаще привлекает внимание людей с ОВЗ. Тем не менее, выходя в интернет, важно помнить и о неприятных аспектах:

- Каждый может реализовать себя через интернет, он бесплатен. Но, при этом мы можем получать и огромное количества негатива. Есть множество людей, которые могут как-то вас оскорбить. К этому нужно готовиться. Это произойдет на 100% и если у вас и не ограниченные возможности. Это обратная сторона медали. С одной стороны, возможности, с другой – хейт.

Дмитрий Шаров (с микрофоном)

Также спикер отметил, что несмотря на легкость вхождения в сферу, велика вероятность «прогореть»:

- Мы не знаем, сколько людей не добились успеха, видим только верхушку. Доля скепсиса должна быть. На двух супер-крутых успешных – два миллиона неуспешных. Тут нужно брать и пробовать, не отчаиваться. К сожалению, психологическая поддержка у нас в стране и городе не очень, поэтому найти хорошего психолога сложно, чтобы справиться с неудачами. Но нужно пробовать, - резюмировал Дмитрий.

На метапе также отметили, что конкретно в Саратове особенной популярностью пользуется городское блогерство. Помимо прочего, саратовские инвалиды могут получить необходимые для работы в СМИ навыки в медиа-студии «На равных».

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