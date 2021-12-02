В этому году через ЦЗН работу получили 612 жителей Саратова с ОВЗ

Екатерина Доронина (с микрофоном)

В этом году через саратовский центр занятости населения работу получили 612 людей с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 2 декабря, на митапе «МедиаИнтеграция»: пространство возможностей для лиц с ОВЗ» рассказала замдиректора центра Екатерина Доронина.

- Вопрос трудоустройства людей с ОВЗ требует точечного рассмотрения, адресного подхода. В таких случаях особенно важно учитывать индивидуальные особенности гражданина, - рассказала Доронина, уточнив, что, несмотря на все сложности, трудоустроить инвалидов всё же удается.

Замдиректора ЦЗН рассказала, что в последнее время особой популярностью пользуется даже не само трудоустройство, а оформление в качестве самозанятого. Доронина уточнила, что саратовцам не стоит бояться – сотрудники центра помогут на всех этапах, начиная с подготовки бизнес-плана, заканчивая оценкой перспектив развития дела при выходе «в свободное плавание».

Екатерина Доронина привела два примера успешной реализации проектов инвалидов. Так, в этом году работники ЦЗН помогли мужчине оформить все документы и получить финансовую помощь от государства (100 тысяч, ежегодно сумма пересматривается), а девушка с ОВЗ успешно занялась удаленной работой – продвижением в интернете.

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