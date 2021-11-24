«Саратовское гетто»: транспортная ситуация вынуждает жителей Юбилейного сидеть по вечерам дома

Горожане жалуются на работу 2Д и 90-го Фото: Мария Франко

Сколько ни бейся, толку – ноль (будем надеяться, что пока). Бедные жители Юбилейного всё ещё никак не могут попасть вечером домой на общественном транспорте. В редакцию «Комсомолки» обратилась очередная жертва чиновничьей неспособности организовать нормальную работу автобусов.

Жители поселка ещё помнят время, когда добраться из центра города до дома было возможно даже после 9 вечера. Было это не так давно – около полутора лет назад. Но назвать нынешнюю ситуацию с курсированием утренних и вечерних автобусов из Юбилейного хотя бы нормальной на сегодняшний день не представляется возможным. Как ни бьются горожане – ни-че-го. Только пустые отписки и вечные обещания. Теперь ещё и врут.

Житель Юбилейного прислал нам фрагмент своего разговора с диспетчером «горячей линии» по вопросам общественного транспорта. Молодой человек рассказывает, что его там уже хорошо знают – вот уже несколько месяцев он почти каждый день, простаивая на остановке очередной час, пытается выяснить, где же обещанный раз в 10-20 минут автобус.

Диспетчер попыталась убедить молодого человека в существовании некого «вечернего расписания», согласно которому автобусы №№90 и 2Д должны якобы ходить с интервалом в 30 минут. Саратовец решил настоять на проверке этой информации в документах. Спустя несколько минут сотруднице «горячей линии» пришлось признать, что никакого особенного вечернего расписания нет, и машины должны ходить с интервалами 5-10 и 10-20 минут.

В разговоре горожанин отметил, что диспетчеры «горячей линии» крайне неохотно регистрируют жалобы на работу общественного транспорта и всячески юлят от этого дела. Именно этим, по мнению жителя Юбилейного, объясняется заявленное чиновниками отсутствие жалоб на работу автобусов.

Тем не менее, если через «горячую линию» оставить жалобу проблематично, то вот в соцсетях Юбилейного регулярно появляются гневные посты о работе общественного транспорта. Горожане отмечают, что автобусы перестали ходить по расписанию с началом пандемии коронавируса:

- С началом Covid-19 автобусы стали ходить неимоверно редко, особенно 2Д. Можно больше часа ждать автобус, а в итоге он приезжает еще и полным. Работаю и обычно уезжаю с Ильинской площади, после остановки «Проспект Кирова» в транспорте просто яблоку некуда упасть. И весь автобус выходит на остановке «Посёлок Юбилейный». Также непонятен такой момент, что после 19:00 очень редко можно куда-то уехать в сторону центра, на конечной остановке 2Д «ТК «Лента» автобусов просто нет! – пишет возмущенный саратовец в Instagram поселка.

А вот что на этот пост ответили в МКУ «Транспортное управление»:

- 15.11.2021 проведена проверка работы маршрутов, следующих из Заводского района, на остановке Крытый рынок. Наполняемость автобусов составила от 30 до 70%. В направлении «Триумф Молла» проследовал последний автобус маршрута 90 в 21:58, время движения приурочено к закрытию крупных торговых центров. От Октябрьского ущелья в направлении Сенного, СХИ, Юбилейного автобус маршрута 45 отправляется в 21:45, который прибывает по времени к закрытию торгового центра. В Иволгино совместно с представителями общественности посёлка и на пл. Славянской с видеофиксацией рейсов проводился мониторинг работы маршрутов 45 и 95. Интервал движения в вечернее время составил до 15 мин., в более позднее время дежурного автобуса до 30 мин.

И вот что по этому поводу думают жители Юбилейного. Под тем же постом горожанин пишет:

- Они только отписки строчат. Потому что фактически ничего не решают в этом городе. А весь общественный транспорт Саратова - это просто издевательство. Город с миллионом жителей, а ездят автобусы, которые должны были списать в утиль лет 20 назад. А к жителям Юбилейного относятся просто отвратительно. Такое чувство, что мы тут после 19 вообще никуда не должны ездить - сидеть дома, смотреть телевизор. Гетто какое-то.

А региональный минтранс выдвигал такое предположение о природе исчезновения общественного транспорта, и вновь коронавирусное – автобусы не ходят, потому что водители болеют. А сегодня, 24 ноября, глава ведомства Алексей Петаев поделился радостными вестями – водители-то почти все с антителами уже:

- На сегодняшний день количество сотрудников транспортной отрасли, прошедших иммунизацию, составляет 79,2%. Общая численность работников в этой сфере составляет 18 тыс. 601 человек, из которых вакцинировано 13 тыс. 944 работника, количество сотрудников, имеющих медицинский отвод -793.

История длится долго, с начала пандемии, как верно отметили жители Юбилейного. «Комсомолка» тоже решила поинтересоваться у городской администрации, доколе саратовцы будут простаивать вечера на холодных остановках, и почему диспетчеры «горячей линии» откровенно врут горожанам. Был получен следующий ответ:

- Информация от жителей о нарушении автобусами маршрутов 90 и 2Д интервалов движения передана в МКУ «Транспортное управление». С перевозчиками будет проведена работа о недопустимости подобных нарушений. С диспетчером также будет проведена разъяснительная работа о предоставлении корректной информации.

«Передали», «будет», «проверим», «недопустимо», «скоро» – дальше, дольше, холоднее жителям Юбилейного добираться до дома, пока чиновники даже уже не сочиняют, а просто копируют отписки. Когда это закончится? Вопрос хороший. Может быть, это коллективное осложнение от коронавируса, избирательно проявившееся у ответственных за общественный транспорт в Саратове? Может быть, если такие проблемы начались с пандемией, то победа над COVID-19 решит все трудности? Может быть, жителям Юбилейного в минздрав звонить насчет проблем с автобусами? Может быть, их хоть там не обманут. Вопросов много. Все они важные, красивые, но слишком уж долго открытые.

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