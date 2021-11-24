В минтрансе оправдали сокращение количества автобусов в Саратове болезнью водителей

В Саратове сократилось количество автобусов – многие водители болеют коронавирусом. Об этом вчера, 23 ноября, на заседании координационного совета рассказали министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев и глава Саратова Михаил Исаев.

По словам главы Саратова, болеют около 15 процентов водителей трамваев и троллейбусов. В транспорте, выходящем на линии, проверяют отопление. В основном проблем с отоплением нет.

Количество автобусных маршрутов сократилось также из-за того, что с маршрута сняли три автобуса-дублера. На дороги выходит только 67 процентов транспортного состава.

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