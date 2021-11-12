Опубликованы адреса и время работы мобильных пунктов вакцинации в Саратовской области

Прививку от коронавируса можно получить в мобильных пунктах Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса всем желающим можно также привиться от гриппа.

При этом работа уличных специализированных пунктов вакцинации «палаточного» типа из-за наступления низких температур наружного воздуха сворачивается.

Режим работы мобильных пунктов вакцинации.

На территории Саратова:

Заводской район

ТЦ «Сити Молл», «Карусель» (Новоастраханское шоссе, 80) - пн. – вс. с 09:00 до 16:00;

ТЦ «Оранжевый» (пл. Орджоникидзе, 1) - пн. – пт. с 11:00 до 19:00, сб. – вс. с 10:00 до 13:00;

Центр национальных культур (пл. Орджоникидзе, 1) – пн. – пт. с 09:00 до 15:30.

Центр

Гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Чернышевского, 56 А) – пн. – пт. с 12:00 до 19:00, сб. – вс. 09:00 до 16:00;

ТЦ «Арига» (ул. Бахметьевская, 49, к. 1) - пн. – пт. с 09:00 до 16:00;

Цирк им. Братьев Никитиных (ул. Чапаева, 61) – пн. – вс. с 11:00 до 17:00;

ТРЦ «Триумф Молл» (ул. Астраханская/ул. Кутякова) – пн. – вс. с 11:00 до 19:00;

ТЦ «Город» (ул. Б. Садовая, 153/163) - сб. с 11:00 до 16:00;

ТЦ «Форум» (ул. Танкистов, 1) – пн. – вс. с 11:00 до 19:00.

Волжский район

Гипермаркет «Лента» (мкр. «Зональный», ул. Молодежная, 2 А) – пн. – пт. с 12:00 до 17:00;

ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Усть-Курдюмская, 50) - пн. – пт. с 14:00 до 20:00, сб. – вс. с 12:00 до 18:00.

Ленинский район

ДК «Россия» (пл. Ленина, 1) пн.- вс. с 09:00 до 18:00;

ТЦ «ТАУ-Галерея» (3-я Дачная, «Торговый центр») - пн. – вс. с 11:00 до 19:00;

ТРЦ «Happy Молл» (Вольский тракт, 2) - пн. – пт. с 14:00 до 20:00, сб. – вс. с 12:00 до 18:00;

Гипермаркет «Лента» (ул. Блинова, 50) – пн. – пт. с 10:00 до 17:00, сб. – вс. с 10:00 до 14:00;

ТЦ «Солнечный» (ул. Тархова, 29 А/1) – пн. – пт. с 10:00 до 17:00, сб. – вс. с 10:00 до 14:00.

На территории Энгельса:

ТЦ «Облака» (ул. Тельмана, 25) – чт. – пт. с 10:00 до 16:00;

ТЦ «Лазурный» (ул. Ленина, 4) - пн. – пт. с 12:00 до 17:00, сб. с 10:00 до 13:00;

Гипермаркет «Лента» (пр. Химиков, 1) – пн.- пт. с 16:00 до 19:30.

На территории р.п. Ровное:

ТЦ «Мир» (ул. Рабочая, 50 А) - пт. с 09:00 до 13.00.

На территории г. Маркса:

ООО «Новый рынок» (пр. Ленина, 76 Б) – сб. с 09:00 до 12:00.

На территории г. Балаково:

ТЦ «Оранж» (ул. Волжская, 100/1) - пн. – пт. с 10:00 до 19:00, сб. с 10:00 до 17:00, вс. с 10:00 до 15:00.

На территории г. Вольска:

Автостанция «Вольск» (ул. Малыковская) – пн. – пт. с 09:00 до 15:00, сб. с 09:00 до 13:00.

На территории г. Балашова:

ТЦ «Пассаж» (ул. Энтузиастов, 1) - пн. – вс. с 11:00 до 14:00.

На территории г. Калининска:

Калининский районный дом культуры (ул. Советская, 30/1) – пн. – пт. с 08:00 до 13:00;

МУП «Колхозный рынок» (ул. Советская, 21/21) – сб. с 08:00 до 13:00.

На территории г. Ртищево:

ТЦ «Радуга» (ул. Советская, 4 А) - сб. с 08:30 до 13.00;

Гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Советская, 70/2) – сб. с 08:30 до 13:00.

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Стационарные пункты вакцинации, расположенные в поликлиниках, работают по режиму работы поликлиник – с 08.00 до 20.00.

Также продолжают функционировать круглосуточные пункты вакцинации

на территории Саратова:

лечебно-профилактическое отделение Саратовской городской поликлиники № 2 (ул. Московская, 137/149); Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева (приемное отделение со стороны ул. Новоузенской);

на территории Энгельса:

Энгельсская городская клиническая больница № 1 (ул. Весенняя, 6, приемное отделение);

на территории г. Балаково:

Балаковская районная поликлиника (ул. Комсомольская, 29, травмпункт);

на территории р.п. Ровное:

Ровенская районная больница (ул. Больничная, 1, приемное отделение);

на территории г. Красноармейска:

Красноармейская районная больница (ул. Кузнечная, 5, стр. 1, приемное отделение).

Вакцинация проводится бесплатно для граждан РФ. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Председатель правительства Бусаргин нашел время и сделал все прививки

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