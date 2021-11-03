Саратовский «Народный участковый» рассказал о работе и жизни

Сергей Мищеров

11 сентября в России стартовал конкурс «Народный участковый». Два региональных этапа успешно прошел майор полиции ОУУП и ПДН второго отдела энгельсской полиции Сергей Мищеров. «Комсомолка» решила пообщаться с Сергеем и узнать, чем живет любимый всеми на своём участке правоохранитель.

- Сергей, работа полицейского – это огромная ответственность. Как Вы поняли, что готовы к ней?

- Прийти в полицию – это мечта детства. Очень любил (и до сих пор пересматриваю) «Место встречи изменить нельзя». Этот фильм вдохновил – захотелось помогать людям.

- И сразу после школы Вы устремились к цели?

- Сразу не получилось. Так вышло, что оба родителя – ветеринары, поэтому после школы пошел по их стопам. Сначала закончил аграрный университет, потом получил второе высшее, юридическое, образование. На службу в органы пришел в 2005 году.

- Витиеватый путь, зато видно, что Вы уверенно шли к цели, действительно хотели. Наверное, это и есть призвание. И вот, Вы пришли в органы. Что для Вас стало главным в работе?

- Слова благодарности, что помог кому-то, - скромно отвечает Сергей, не распространяясь о своих заслугах. А мы, тем не менее, напомним о них. Так, «подопечные» майора всегда с теплом отзываются о своём участковом, и даже считают, что им очень повезло. На территории Мищерова никто не уйдет от ответственности.

- А бывают же и интересные кейсы?

- Конечно. Из недавнего, например, кража была, с юмором. Собралась компания в гостинице, сняли номер. Выпивали-выпивали, решили телевизор оттуда продать. Заложили телевизор и вернулись туда же, - смеется Сергей. – Бесстрашие удивительное, наглость, глупость.

- С забавными делами понятно. А с чем сложнее всего работать?

- Тяжелее всего с кражами, совершенными группой лиц – два-три человека, со всеми же надо работать. Ещё сложно бывает с кражами металлолома в местах, где камер нет.

- И как быть, если очевидных улик не найти?

- Работаем с ранее судимыми за аналогичные преступления. Проверяем возможные места сбыта, если кража. Например, в случае с металлоломом, проверяем пункты приемки, если имущество – скупки. Привлекаем экспертов – собираем отпечатки пальцев, следы ищем. Всё стараемся раскрыть. На моем участке раскрываемость высокая, но мы тоже, конечно, не ясновидящие, всякое бывает.

- Работа у вас напряженная. А как Вы проводите свободное время?

- Зимой с семьей на лыжах ходим. А так, выходной один, времени мало. И у меня, и у супруги родители в селе живут. Обычно к ним ездим, помогаем. Собираемся большой дружной семьёй.

- Классно, что у Вас и дома такая поддержка, и на Вашем участке – ведь именно его обитатели голосовали за Вас. Какие вообще впечатления от конкурса?

- Я рад, что в области занял первое место. Спасибо большое землякам, родным, близким, всем, кто проголосовал. Честно, мне нравится работать. Может быть, я не работал в другой сфере, но тут я уже 16 лет, свою работу люблю больше всего. Думаю, победу мне дали за мой труд.

- Это точно так. Как настрой перед федеральным этапом?

- Я, конечно, очень надеюсь, что займу высокое место. Может быть, не первое, но хотелось бы войти в тройку. Это, наверное, будет тяжеловато. Голосование сложное. Не все пользуются интернетом. Часто звонят бабушки, говорят, что хотели бы проголосовать, да возможности нет.

Будем надеяться, что организаторы конкурса обратят внимание на необходимость дать проголосовать и тем, кто не пользуется интернетом. А тех, кто пользуется, мы зовем на сайт KP.RU, где до 10 ноября можно проголосовать за «Народного участкового». «КП-Саратов» желает удачи Сергею, он точно достоин получить статуэтку.

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