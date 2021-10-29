Сергей Мищеров из Саратовской области поборется за звание «Народного участкового-2021»

Сергей Мищеров Фото: ГУ МВД по Саратовской области

11 сентября в России стартовал 11-й Всероссийский конкурс «Народный участковый». Выбрать лучшего помогут читатели и слушатели «Комсомолки». Двухэтапный региональный отбор прошел майор полиции ОУУП и ПДН второго отдела энгельсской полиции Сергей Мищеров. Сегодня мы решили познакомить с ним читателей поближе.

На участке Сергея живут более трёх тысяч граждан. Работу майора простой не назовешь, но вот уже 16 лет он исправно несет службу, ежедневно помогая жителям Энгельса. Надежный тыл мужчине обеспечивают любящая супруга Ольга и два сына. Мальчики гордятся отцом и хотят быть похожими на него:

- У папы крутая работа!

Участковый в кругу семьи Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Хорошо отзываются от Мищерове, конечно, не только родные, но и «подопечные» горожане:

- Он всегда относился по-человечески, с уважением к старшим. Молодец! У нас украли металлолом, он нашел. Ночью услышала шум, вышла, не разобралась, услышала только, как ворота щелкнули. А утром, когда пришла, смотрю, там рожки да ножки. Позвонила сразу нашему участковому, нашли, вернули, - поделилась жительница частного дома Валентина Фёдоровна.

Майору благодарны местные жители Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Обитателям многоквартирных домов тоже часто требуется помощь участкового. Так, председатель ТСН «Полиграфист» Евгений Макридин рассказал, как Мищеров помог найти похитителей провода освещения.

- Памятки регулярно разносятся. Про мошенничество, про интернет-мошенничество, про проникновение в квартиры. Сейчас же много разных случаев бывает. И всё это до нас доносится через участкового. Семейный, хороший, положительный человек. Нам повезло, честно говоря, - поделился мужчина.

Мищеров помогает и жителям многоквартирных домов Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Жители Энгельса дали Мищерову важное поручение – победить в конкурсе. А помочь в этом сможем мы с вами. Потребуется всего лишь зайти на сайт KP.RU, где с 1-го по 10-е ноября можно будет проголосовать за лучшего участкового страны.

В прошлом году ставший «Народным участковым» старший лейтенант полиции Александр Тупиков из Кемеровской области получил внедорожник УАЗ «Патриот». В этом году кузбасский полицейский передаст бронзовую статуэтку участкового новому народному избраннику. Церемония награждения пройдет 17 ноября.

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