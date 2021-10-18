В Саратовской области готовятся ввести QR-коды: где получить и зачем они нужны

Коды вскоре могут понадобиться жителям Саратовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Итак, QR-коды в скором времени могут добраться и до Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев уже заявил о крайне напряженной эпидемиологической ситуации и призвал усилить профилактические меры.

Какие это могут быть меры? Цитата: «Дано поручение зампреду Правительства Роману Грибову разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания».

Что же получается? Два варианта: тотальное закрытие мест массового посещения или же введение QR-кодов. Значит ли это, что надвигается очередная волна опустевших магазинов, запертых кинотеатров, отмененных концертов? Есть ли какие-то плюсы в появлении зон ковИд-фри? Попробуем порассуждать.

Вход в рестораны и кафе будет только по коду Фото: Иван МАКЕЕВ

Сперва нужно пояснить, что вообще такое QR-код. Он выдается после вакцинации от коронавируса. Код можно получить на портале Госуслуги, распечатать или загрузить в смартфон. По идее, если QR-коды все же введут, то на входе в кафе, например, или кинотеатр, вас попросят его предъявить для сканирования. Кстати, код действителен в течение года.

Хочется отметить, что QR-коды введены уже в ряде российских регионов, в том числе, наши соседи — Волгоградская и Самарская области. В целом более 20 регионов работают по этой системе, и мы пообщались с нашими коллегами. Вот, что они нам рассказали.

В Ижевске, например, еще с 28 сентября ввели QR-коды для заведений общепита внутри помещений. Точнее, дали выбор: можно пускать любых посетителей без проверки, но заполнить зал можно лишь наполовину. Или же ввести зону ковИд-фри, зато на 100%. Уже 4 октября систему кодов распространили на все массовые мероприятия даже на открытом воздухе.

Из Пермского края приходит обнадёживающая информация. Как и во многих других регионах там при посещении общепита, фитнес-клубов, стадионов, концертов, кинотеатров, спортивных мероприятий тоже нужно иметь при себе QR-код и документ удостоверяющий личность, паспорт вполне подойдет. Но, по мнению наших коллег, для многих заведений это стало не препятствием в работе, а даже подспорьем. Смотрите: теперь в залах полно зрителей, потому что нет необходимости рассаживать их через 1-2 места, теряя посетителей и выручку. Вот так ограничения привели к большей свободе, если можно так выразиться.

Значит, введение QR-кодов может стать не препятствием для работы бизнеса, а наоборот — подспорьем. Следовательно, затраты на внедрение системы кодов может благоприятно отразиться и на экономике в целом. Кстати, те регионы, что ввели OR-коды, уже увидели рост числа вакцинированных граждан.

В самом принципе ограничения по наличию кода - нет ничего плохого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если почитать популярные соцсети, то видно, что тема возможного введения QR-кодов сейчас самая популярная, не пишет о ней только ленивый. И под каждым постом километровые обсуждения. Вполне естественно, что комментарии в подавляющем большинстве негативные. И это понятно — люди опасаются, что снова всё закроют, вплоть до того, что даже в магазин за продуктами не пустят. Оптимизма не прибавляет, если честно.

Вероятно, это слишком серьёзное преувеличение. Ни в одном регионе продуктовые магазины не закрылись и коды там не требуют. Ограничения распространяются на кафе и рестораны, кино и театры, концертные залы и стадионы, фитнес-центры и салоны красоты, торгово-развлекательные центры и бассейны. Где-то Qr-коды требуют для посещения музеев, где-то для аквапарков, где-то — для санаториев. И практически повсеместно они необходимы для участия в массовых и культурных мероприятиях.

Помнится, как в прошлом году многие переживали, что нет никаких массовых гуляний: ни на Новый год, ни на Пасху, ни на День города. То есть теоретически, если систему OR-кодов примут, то все эти мероприятия возобновятся?

Почему бы и нет? Хотя День города в Саратове уже прошел, но впереди День народного единства, да и Новый год не за горами. Так что вполне возможно.

Многие бы этого хотели, конечно. В принципе, в этом случае всегда остаётся выбор — сделать прививку и посещать любимые кафе и кино, либо же отказаться.

Вся наша современная жизнь, по сути, сплошной код Фото: Артем КИЛЬКИН

У противников системы есть такой аргумент, что QR-коды и вообще все эти цифровые удовольствия доступны только людям со смартфонами. А что делать стареньким бабушкам и дедушкам, которые обходятся кнопочными телефонами?

Это некоторая проблема, да. Код есть на Госуслугах, но сайт не всем доступен в силу возраста, отсутствия компьютера. Думается, нашим пенсионерам могли бы прийти на помощь волонтеры. Помнишь, в прошлом году, во время самоизоляции, их активно привлекали к доставке продуктов, лекарств тем, кто сам не мог выйти. Если у пенсионера нет молодых родственников, то государство могло бы помочь им в распечатке QR-кодов. Не думаю, что это так уж сложно.

Да, скорее всего, это стало бы выходом. Пожилые люди обычно трепетно относятся к документам, поэтому и распечатанный код у них сохранится в целости.

В любом случае, пока ещё ничего не решено. Лишь дано поручение подготовить предложения. Поживём – увидим.

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