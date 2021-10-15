Роман ПУТИН: «В Саратове чувствую себя, как дома!»

«Нельзя не отдать дань памяти великому подвигу - первому полёту человека в космос»

Мало кто знает, что рабочий день в Саратове у Романа Игоревича Путина начался с оздоровительной пробежки. Для нашего гостя в этом нет ничего необычного. Приятно, по его мнению, погружаться в утреннюю атмосферу большого города. Знакомство и непринужденный разговор с местными жителями открывает много интересного о жизни горожан.

Корреспонденты «КП»-Саратов провели день с Романом Путиным - бизнесменом, политиком и, как оказалось, очень неравнодушным человеком.

Надо отметить, что его день расписан до предела. Подписание документов по вступлению в должность председателя Совета директоров Саратовской группы компаний «СОЮЗНЕФТЬ». Пресс-конференция и деловое общение с бизнес-сообществом. Выезд в Парк покорителей космоса, закладка памятной аллеи.

Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина

К месту приземления Ю.А. Гагарина у Романа Путина особое отношение. Будучи на Волге, считает он, нельзя не отдать дань памяти великому подвигу - первому полёту человека в космос, не посетить это «место силы», земную космическую гавань.

Роман Путин посадил кедр на аллее в Парке покорителей космоса

С интересом осмотрев экспозицию паркового комплекса, возложив цветы к памятнику Юрию Гагарину, Роман Путин оставил запись в книге почётных гостей и вместе с коллегами принял участие в закладке аллеи, посадив пушистый вечнозеленый кедр. Это символично, как известно, «Кедр», это был позывной первого космонавта…

Инвестировать в молодых

Сенсационную новость о том, что племянник президента Роман Путин успешный предприниматель и меценат, основатель компании «Путинконсалтинг» пришел в нефтяную отрасль Поволжья, буквально вчера растиражировали СМИ.

«КП» уже сообщила о том, что 1.5 миллиарда инвестиций привлечены в нефтедобычу области, благодаря Роману Путину. Вчера он официально возглавил Совет директоров ГК «Союзнефть», которая приступает в Саратовской области к масштабной разработке месторождений, и к созданию нового нефтеперерабатывающего завода. В том числе, собирается расконсервировать и ввести в эксплуатацию нефтяные скважины, заложенные еще в советское время.

Подробности мы узнали на встрече. Нынешний визит Романа Путина стал, безусловно, событием деловой жизни Саратова. Открытая манера общения, четкие, обстоятельные ответы и разъяснения, показывали, что перед нами отличный переговорщик, собеседник высочайшей компетенции и вовлеченности.

Круг тем на бизнес-встрече был весьма широк. Всех интересовало, как молодая Группа компаний «Союзнефть» будет взаимодействовать с более крупными игроками, которые уже не один десяток лет на нефтяном рынке.

Как решать проблемы «нефтянки» и альтернативных источников энергии? Насколько конкурентно «черное золото» Поволжья?

Вопросы адресовали и руководителям компаний холдинга Евгению Леушину, Владимиру Черному, Антону Наймагону.

Какие, например, продукты под маркой Группы компаний «Союзнефть» увидит местный потребитель? Где планируется в ближайшие два года развернуть 30 автоматических АЗС?

Как планируется обеспечить рабочие места, и возможно ли привлечение на ключевые позиции молодежи?

Интересовались, какими видами спорта занимается Роман Путин, помогает ли это избегать «выгорания»? Что связывает его с регионом кроме бизнес-интересов? Любит ли он экотуризм и готов ли участвовать в велопутешествиях по области?

Время рискованных операций прошло

Роман Путин отметил, что повышение конкурентноспособности российских компаний, поддержка среднего бизнеса - одно из приоритетных направлений развития России. Такие задачи ставит президент РФ Владимир Путин.

Уже прошло время рискованных операций на рынке, и инвестиции, вложенные в реальный сектор экономики, создающий и рабочие места, и поддерживающий тенденции развития общества, позволяют не только приносить прибыль, но и делать жизнь людей лучше, сказал гость.

- Сегодня я возглавил Совет директоров саратовской Группы Компаний «Союзнефть». Как специалист в инвестиционных продуктах, буду помогать «Союзнефти» расти, выходить на новые рынки, увеличивать свои активы, и, соответственно, доходы инвесторов.

Группа Компаний «Союзнефть» - прямое доказательство того, что в России слияние науки и бизнеса позволило получить потрясающие результаты и в части увеличения прибыли для инвесторов, и развития региона в целом. Я вижу своей миссией защищать бизнес, инвестиции, ставить высокие цели и решать любые задачи, которые мы ставим перед собой.

Китайские партнеры уже инвестировали 1,5 млрд рублей в нефтяной бизнес Саратовской области

Президент России Владимир Путин призывает помогать развитию российских компаний, регионов, поддерживать и защищать средний бизнес, который является важнейшей составляющей роста благополучия, без которого невозможно существование практически ни одной эффективной экономической модели.

Мы неоднократно становились свидетелями краха мыльных пузырей различных экономических конструкций. Поэтому, я, прежде всего, обратил внимание на «Союзнефть», как на молодую компанию, которая появилась в 2018 году, но, уже твердо стоящую на ногах, имеющую не только стабильное настоящее, но и блестящее финансовое будущее.

Не варяги – а патриоты, профессионалы

Роман Путин подчеркнул, что руководители «Союзнефти» не пришлые варяги, все они родились здесь, на Волге, получили высшее профильное образование в различных ВУЗах страны, и работают на своей земле, для своих людей, что вызывает уважение. Они настоящие патриоты России, которые демонстрируют нам высочайший профессионализм и великолепные результаты симбиоза науки и технологии.

Китай, как одна из крупнейших экономик нынешнего мира, очень серьезно просчитывает все вложения.

- Восточные партнеры инвестировали 1,5 млрд рублей в наш бизнес, - сообщил Роман Путин, - проведя анализ, бизнесмены из Поднебесной решили сотрудничать именно с нами. По оценкам аналитиков прогнозируемая стоимость компании составит более 20 млрд рублей, а сейчас она уже 2 миллиарда. И эти расчеты были сделаны еще до привлечения средств. То есть мощное развитие на своем финансировании, это несомненный показатель высокого уровня специалистов, работающих здесь - от геологической разведки до сбыта.

«Позиция команды развивать родной регион мне близка»

В изменяющемся мире становится понятно, что успеха добиваются производства полного цикла, которые не завязаны на другие компании, проявляя таким образом, большую гибкость в использовании активов и независимость от нестабильных рынков или партнеров.

Новая нефть из старых скважин

Как сообщил Роман Путин, из 100 скважин, оставшихся с советских времен, которые планируется ввести в работу, уже 7 работают и 5 в процессе ввода, 20 месторождений готовы к бурению. Особо стоит отметить то, что компания реконструирует старые заброшенные скважины, тем самым предотвращая различные техногенные катастрофы. Восстановление скважин на старых, выработанных месторождениях нефти - одно из перспективнейших направлений развития нефтегазовой отрасли, особенно для небольших компаний.

Восполняемость скважин, как оказалось, происходит за 20-50 лет, и это стало фактом при нашей жизни. Брошенные, забетонированные скважины последнее десятилетие не ставятся на учет, и это приводит к тому, что некоторые зоны, в которых нефть и газ из старых скважин прорывает даже бетонные заглушки, выходит на поверхность.

В районе Анапы не так давно произошел разлив нефти из заброшенной скважины несмотря на то, что она была зацементирована. Нефть здесь регулярно вытекает на поверхность, нанося непоправимы вред окружающей среде. Поэтому, деятельность «Союзнефти» позволяет улучшать экологию региона и предотвращать подобные бедствия.

Развиваться самим, развивать регион

В планах группы компаний «Союзнефть» создание сети нефте - и газозаправочных станций, увеличение числа рабочих мест.

- Позиция команды развивать свой родной регион мне близка, - сказал Роман Путин, - и это еще одна причина, по которой я принял предложение присоединиться.

Я, как председатель Попечительского совета Федерации Тхэквандо России, не могу умолчать о том, что «Союзнефть» поддерживала спортсменов и спонсировала более десяти межрегиональных соревнований. Среди воспитанников по тхэквандо есть чемпионы Европы. Компания оказывает помощь и поддержку детским домам.

Об этом не говорилось в СМИ, не афишировалось. Но, сегодня мне хочется, чтобы вы знали, что когда рядом с вами есть сильная, успешная компания, и еще с добрым сердцем, то выигрывают от этого не только инвесторы, но и все общество, и каждый из нас.

Рабочий день Романа Путина начался с оздоровительной пробежки

Оказывается, Саратовская область совсем не чужая для Романа Путина. Будущий бизнесмен и политик проходил здесь военную службу. Спортом он тоже активно занимается. Любит бокс, бег, путешествия, ночевки в палатке.

- Я уверен, что в Саратовской области будут развиваться пешие и веломаршруты, - сказал он, - Думаю, обязательно проеду и по саратовским просторам!

СПРАВКА «КП»:

ГК «СоюзНефть» создана в 2018 г. в Саратове, Россия. Включает в себя полный цикл от разведки нефти и газа до сбыта. В ГК «СоюзНефть» входит 12 организаций. Общая площадь активов почти 2000 кв. км. Извлекаемые запасы – более 20 млн тонн нефти. Оценочная стоимость - 2 млрд руб. Введено в эксплуатацию 7 скважин из 100 ранее пробуренных, 20 месторождений готовых к бурению. Капитализация компании увеличена втрое.

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