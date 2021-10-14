Скидка 20% для путешественников или ипотека по сниженной ставке для молодых семей

Игорь Фоломеев

Управляющий банка «Открытие» в Саратовской области Игорь Фоломеев рассказал о том, какие кредитные продукты среди предложений банка наиболее выгодны, как лучше брать ипотеку молодым семьям и где путешественники могут получить кешбэк до 20%.

По словам Игоря Фоломеева, поддержка высокого уровня сервиса является главной задачей банка.

- Мы постоянно отслеживаем запросы клиентов, оцениваем множество показателей. Благодаря четко выстроенной аналитической работе «Открытие» всегда готово выступить на рынке банковских услуг именно с теми предложениями, что наиболее актуальны для потребителей, - заявил бизнес-лидер банка.

По словам нашего собеседника, на данный момент «Открытие» готов предложить клиентам топ-5 продуктов, которые значительно упростят им жизнь.

1. Дебетовая карта Opencard

- Эту карту можно назвать одним из самых лучших предложений на рынке. Мы предоставляем Opencard с бесплатным обслуживанием и скидкой 20% на отели и билеты. Такая карта отлично подойдет любителям путешествий, но не только: до 20% кешбэка начисляется за покупки у партнеров. Это популярные магазины и сервисы, где вы совершаете покупки каждый день. Их список уже достаточно широк и продолжит расти. Кешбэк от партнеров суммируется со стандартным кешбэком, а это двойная выгода, - пояснил Игорь Фоломеев.

Opencard имеет три уровня кешбэка, и больше никаких условий:

Базовый кешбэк: 1% кешбэка за все покупки независимо от того, как и где вы их оплатили.

Дополнительный кешбэк: еще 1% кешбэка за каждую покупку, оплаченную в магазине или онлайн с помощью телефона или смарт-устройств.

Кешбэк за статус Плюс: еще 0,5% за каждую покупку, оплаченную в магазине или онлайн с помощью телефона или смарт-устройств. Для этого статуса необходимо сохранять на своих счетах в группе «Открытиe» сумму от 500 000 рублей каждый день в течение месяца.

Также Opencard позволяет получить кешбэк до 2,5% за все покупки и кешбэк до 20% за покупки у партнеров банка. С картой можно полностью отойти от использования наличных в магазинах и переключиться на гаджеты, что само по себе удобно и особенно актуально в период пандемии. Более того, Opencard позволяет зарабатывать с каждой покупки.

- Отдельно стоит отметить высокий уровень безопасности, который мы обеспечиваем для наших клиентов. В банке «Открытие» можно оформить Opencard в мобильном приложении или интернет-банке. Карту нельзя сломать или потерять, а значит, ее данными не смогут воспользоваться мошенники, - отметил бизнес-лидер банка.

- Карта также предоставляет услугу бесплатных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Бесплатно и снятие наличных в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров, - добавил наш собеседник.

ПАО Банк «ФК Открытие». Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г., публикация на правах рекламы.

2. Кредитная карта «120 дней без платежей»

- Кредитная карта «120 дней без процентов и платежей» - это идеальное предложение для тех, кому необходимо срочно поправить свое финансовое положение. Благодаря нашей карте вы сможете оперативно закрыть все волнующие вас вопросы с деньгами, а затем спокойно вносить требуемые платежи. Льготный период составляет до 120 дней, обслуживание карты бесплатное, комиссии за снятие наличных в банкоматах нет. Мы создаем все условия для тех, кто попал в трудную ситуацию и нуждается в ее скорейшем разрешении.

Ставка по карте составляет от 13,9% годовых. Кредитный лимит доходит до 500 тысяч рублей. Оформить карту крайне просто: требуется лишь паспорт гражданина РФ. Заявку можно оформить онлайн, заполнив короткую анкету. В банке «Открытие» мы можем дистанционно проводить практически 100% операций, за исключением некоторых сложных, когда требуется присутствие клиента. Доставка абсолютно безопасна - сотрудник банка приедет к вам в маске и перчатках, - отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в регионе.

3. Кредит наличными с низкой ставкой и возможностью компенсировать % по кредиту накопленным кешбэком

Это очень интересное предложение для любителей заранее рассчитывать свою финансовую стратегию. Отлично подойдет для тех, кто хочет совершить долгожданные покупки, путешествовать или сделать ремонт. Ставка от 5,5% действует на весь срок, а кешбэк и рефинансирование позволяют снизить процент по кредиту. С этим предложением можно объединить до 10 кредитов в один. Сумма кредита составляет до 5 миллионов рублей, учитываются все доходы при оформлении заявки. Доставка карты бесплатная.

4. Накопительный счет с повышенной ставкой

- Накопительный счет в банке «Открытие» позволяет получить до 6% годовых. Таким образом, можно одновременно выгодно копить и свободно тратить капитал. Снимать средства и пополнять счет можно в любое время и на любую сумму.

Это предложение выгодно тем, что можно подстроить его лично под себя. Размер ставки зависит от срока размещения денег на счете и рассчитывается отдельно для каждого пополнения. Ставки по счету можно как снижать, так и повышать в зависимости от рыночных условий. Чем дольше деньги лежат на счете, тем больше выгода: в течение года ставка растет с 2 до 6%. При снятии части денег процентная ставка не изменится, вместо этого уменьшатся суммы последних пополнений. Банк «Открытие» готов бесплатно доставить карту в 291 город России, в остальных городах можно получить карту в ближайшем офисе банка.

5. Ипотека с низким процентом с компенсацией за счет государства

- Это один из наших самых важных проектов, при его разработке учитывались интересы в первую очередь молодых семей, нуждающихся в собственном жилье, - сообщил Игорь Фоломеев.

-Такая ипотека позволяет онлайн оформить жилье в новостройке. Мы принимаем предварительное решение за 3 минуты. Финальное - за 1-2 дня. Ставка 5,9% годовых.

Предложение действует при выполнении следующих условий:

- сумма кредита от 500 тысяч до 3 миллионов рублей;

- первоначальный взнос - от 30 до 80%;

- +0,3% при первоначальном взносе от 15 до 30%;

- страхование жизни и трудоспособности.

- Решение об одобрении заявки действует 3 месяца: у будущих новоселов есть время, чтобы определиться. Для оформления сделки в офис понадобится прийти всего один раз - чтобы подписать все документы, - рассказал Игорь Фоломеев.

Услуги оказывает ПАО Банк "ФК Открытие". Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г., публикация на правах рекламы.