Студенты в Саратове заподозрили одногруппника в подготовке к стрельбе в колледже

Фото якобы готовящегося к стрельбе студента распространяли по чатам в соцсетях

Ещё свежи в памяти события в учебных заведениях Керчи, Казани и Перми. Тогда погибли или были ранены десятки школьников и студентов – их расстреляли однокашники. Видно страшная слава стрелков не дает покоя буйным головам подростков. И если пойти на реальные действия им дурости, слава богу, не хватает, то вот оговорить товарищей, как выяснилось – легко.

Вчера, 7 октября, по школьным и студенческим чатам в соцсетях начали распространять информацию о подготовке к расстрелу в одном из колледжей Саратова. Обвиненный в этом молодой человек опроверг слухи и рассказал свою версию произошедшего.

Студенты сообщали о подготовке к массшутингу в машиностроительном колледже

Тревожные сообщения начали появляться вечером. Запустивший слух парень утверждал, что его одногруппник попросил у него чехол для гитары и рассказал, как утром купил огнестрел. Студент утверждал, что ему сообщили о подготовке к расстрелу в учебном заведении.

Один из студентов утверждал, что предполагаемый стрелок попросил у него чехол для гитары

По разным версиям, расстрел был запланирован в машиностроительном колледже (большее часть версий была именно такой) или сразу в нескольких школах (что сразу можно было бы отмести в связи с тем, что школьники переведены на дистант). Некоторые учащиеся писали о 10-ти студентах, готовящихся к массшутингу. Кто-то утверждал, что атака запланирована на 8:20 утра.

Студенты писали, что атака запланирована на 8 утра

Обвиненный в подготовке к расстрелу молодой человек пояснил в голосовых сообщениях (запись имеется в распоряжении редакции), что о происходящем он узнал от матери, которая позвонила ему вечером и сказала, что парня исключают. По словам студента, он начал получать множество сообщений с угрозами и обвинениями. Первой реакцией саратовца был шок. Когда он немного отошел, начал отвечать на сообщения. Через несколько часов молодой человек нашел в себе силы подробно рассказать о произошедшем. Как он пояснил, сегодня с утра ему нужно было прийти в колледж и дать показания полиции.

О подготовке к массшутингу начали писать вечером

Ночью в одном из саратовских чатов в Telegram один из студентов рассказал о том, что в его колледже попросили не приходить с утра в связи с приходом правоохранителей.

Студентов одного из колледжей попросили не приходить на пары

В региональном минобразе рассказали, что машиностроительный колледж работает, студенты учатся.

Вчера вечером слухи о подготовке к расстрелу в школе пошли и по свердловским соцсетям. Местное ГУ МВД начало проверку в учебных заведениях Екатеринбурга.

Напомним, около полутора лет назад правоохранители предотвратили в Саратове атаку на одну из школ. История вышла мутной – в конечном итоге молодые люди заявили, что признательные показания из них «выдавили».

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