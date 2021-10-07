Саратовцы могут посмотреть кино по другим правилам

.

В Саратове мобильный оператор Tele2 преобразил привычную всем автомобильную парковку у торгового комплекса «Мой Новый» в настоящий автокинотеатр. Все фильмы здесь транслируются с помощью высокоскоростного 4G-интернета.

На кинопарковку можно приехать на своей машине и посмотреть кино с друзьями и родными. Кинопоказы под открытым небом будут проходить каждый день с 1 по 17 октября. В будние дни проводятся два сеанса, а в выходные – три. Интересующий фильм можно выбрать заранее: с расписанием можно ознакомиться на сайте проекта. Вход на сеансы бесплатный для клиентов всех операторов.

.

Формат автокинотеатра стал уникальной альтернативой классическим кинозалам в условиях пандемийных ограничений. Зрители могут смотреть кино в собственном авто, не беспокоясь о здоровье. При въезде на площадку промоутеры Tele2 предоставляют всем желающим антисептические средства.

– Проект «Кинопарковки» стартовал в прошлом году. Tele2 вновь поменяла правила и придумала формат, который стал безопасным для всех участников и получил массу положительных отзывов. Автокинотеатр – отличная возможность вернуться к привычному образу жизни и разделить с близкими яркие эмоции от просмотра фильмов в комфортной обстановке. В этом году мы решили открыть кинопарковку в восьми городах, включая Саратов, – рассказал директор саратовского филиала Tele2 Дмитрий Бобаков.

Мобильный оператор постарался сделать все, чтобы оставить у гостей необычного кинозала максимально приятные впечатления от просмотра фильмов. На парковке установлен большой качественный экран и стереосистема. Звук фильмов также можно настроить прямо в автомобиле: для этого необходимо поймать нужную FM-волну, которую посетителям сообщают промоутеры оператора. Автокинотеатр имеет еще одно важное преимущество: всегда можно ответить на звонок мобильного или обсудить напряженный момент с друзьями, не создавая неудобств другим зрителям.

.

Для просмотра фильмов посетителям кинопарковки не нужно регистрироваться заранее, можно просто приехать и припарковаться на площадке, которая предусматривает более 100 парковочных мест.

Всего за время работы кинопарковки жители Саратова смогут увидеть более 40 картин с высоким рейтингом от видеосервиса Wink. В расписании этого сезона – боевик «Джентльмены», мелодрама «Девушка-невидимка», спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и другие фильмы.

.

Также мобильный оператор подготовил приятные бонусы от партнеров программы лояльности «Больше». Во время работы автокинотеатра клиенты Tele2 смогут воспользоваться специальной скидкой 20% в кофейне Barista на классическое меню, 25% скидкой на напитки в кофейне Moose и скидкой 15% в кафе «ЧебурекМИ». Помимо этого, на кинопарковке абоненты оператора смогут получить попкорн и напиток всего за 1 рубль от партнера компании – гипермаркета «Лента».