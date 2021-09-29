Когда в Саратове завершатся коммунальные раскопки и откроется проезд на 13 улицах

Когда поступит тепло у многих саратовцев зависит от окончания ремонтов Т Плюс. А когда по этим дорогам можно будет ездить?

С начала лета в Саратове коммунальщики и энергетики раскопали десятки участков на городских улицах. Часть из них до сих пор зияют провалами. В преддверии начала уже объявленного отопительного сезона особый интерес представляет срок завершения работ со стороны компании "Т Плюс". Ведь от них зависит как скоро в дома тысяч саратовцев придет горячая вода, без которой они живут уже долгое время. Но самое главное отопление, которое в условиях роста заболеваемости ОРВИ без преувеличения жизненно необходимо.

Редакция "КП-Саратов" обратилась к энергетикам с просьбой озвучить четкие даты по этому поводу.

В "Т Плюс" сообщили, что для модернизации саратовских тепловых сетей в 2021 году работы в областном центре велись на 13 участках теплосетей.

Не смотря на то, что начаты они были в разное время и велись с разной интенсивностью, завершить их компания планирует практически одновременно, к концу сентября.

Это удивительным образом совпало с поручением губернатора Радаева, который потребовал завершить все ремонты до 1 октября и дать людям отопление. Засыпать котлованы, восстановить асфальт и провести остальное благоустройство глава региона поручил до 10 октября.

Какие же сроки установила для себя "Т Плюс"? Сообщаем по адресам.

Техническое перевооружение тепломагистралей по улице Рахова между Зарубина и Большой Горной завершат 30 сентября, благоустройство – к 10 октября.

Монтаж трубопровода по улице Шевченко между Вольской и Рахова завершат 30 сентября, благоустройство – к 10 октября.

Все готово к подаче тепла по улице Симбирцева, на участке от Новоузенской до МОУ СОШ №6 работы полностью завершены, на участке от улицы Шелковичная до ЖК «Ильинский» монтаж трубопровода завершен 22 сентября, благоустройство обещают к 30 сентября.

Монтаж трубопровода по Зарубина до Радищева завершат 30 сентября, благоустройство – к 10 октября.

Трубопровод по улице Соколовая между Железнодорожной и Пугачевской завершат 30 сентября, благоустройство – к 10 октября.

Аналогично с трубой по улице Васильковская от Вологодской до поворота на Шарковку - 30 сентября, благоустройство - 10 октября.

По улице Степана Разина между Кутякова и Большой Казачьей монтаж трубопровода завершат 1 октября, благоустройство – к 10 октября.

Трубопровод на улице Киселева между Максима Горького и Киселева,58 завершат 30 сентября, благоустройство – к 10 октября.

Ремонтные работы по улице Чернышевского между Вольской и ул. 2-я Садовой завершены еще 23 сентября, но благоустройство продлиться также долго, до 10 октября.

. Фото: Александр Уриевский

Завершены все работы в том числе благоустройство участка по улице Челюскинцев между Максима Горького и Чапаева, между улицей Чернышевского и Мичурина, а также на участке по улице Гоголя. На улице Шевченко между Максима Горького и Вольской теплопровод восстановлен. Также работы на теплопроводе по улице Чапаева между домами №141 и №169 завершены 27 сентября.

А вот благоустройство на всех этих участках будет проводить администрация Саратова. Это они должны сделать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Редакция «КП-Саратов» сделала соответствующий запрос в мэрию. В пресс-службе городской администрации ответили, что все дороги, которые запланировано отремонтировать в рамках нацпроекта в 2021 году, буду завершены к 1 октября. Кстати, проверьте, законили или нет и напишите в редакцию или в комментариях. Вот список дорог для ремонта в 2021 году в Саратове.

Но закончить обещали везде, кроме трех участков - на улице Новоузенская, на Степана Разина и в Рабочем переулке. В двух последних случаях властям мешают как раз работы "Т Плюс".

В "Т Плюс" уточнили, что в Рабочем переулке от Горького до Провиантской – ремонт будет идти до 5 октября, благоустройство – до 10 октября. Дело в том, что при ремонте здесь нет отключений многоквартирных жилых домов. На Степана Разина работы завершили вчера, 30 сентября, дорогу сделают до 10 октября.

Давайте проверим?

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