Много шума и – ничего: Балаковская общественница Караман не смогла выиграть выборы ни на одном участке

Караман не стесняясь "наезжала" на руководство комиссии

Выборы прошли, голосование завершилось, настало время «разбора полетов» для многих кандидатов и партий. Одним из лидеров по числу зарегистрированных нарушений наряду с КПРФ стала политическая партия «Яблоко». Напомним, три кандидата от партии являются иностранными агентами, но это не запрещено законом.

Особенно постаралась вывести партию в лидеры кандидат в депутаты Госдумы по Балаковскому округу Наталья Караман. Вывести удалось только по числу жалоб. О скандалах, устроенных Караман на избирательных участках Балаково, мы писали ранее.

К концу третьего дня голосования по данным независимых экзит-полов, Наталья Караман набирала не более 1% голосов. Тогда кандидат перешла к более активным методам воздействия на УИКи.

На одном из участков Караман решила прямо во время выборов сменить своего наблюдателя - члена УИК с правом совещательного голоса. В это время шло судебное заседание по рассмотрению вопроса об удалении представителя "Яблока" Дамира Хисяметдинова с участка в связи с многочисленными жалобами на него со стороны большинства членов комиссии и наблюдателей (ссылка)

Наталья Караман решила заменить одного оскандалившегося наблюдателя на другого. При этом она настаивала, чтобы председатель УИК произвёл замену без проверки документов нового наблюдателя.

Помощник Караман был под стать руководителю и жалоб на него написали много представители разных партий

В редакции имеется видео разговора кандидата с председателем участковой избирательной комиссии. На видео запечатлено, как Караман оказывает давление на председателя УИК. Несмотря на то, что в телефонном разговоре с руководством ТИК председателю дают другие указания.

Предлагаем читателям посмотреть видео и самим дать оценку поведению кандидата Натальи Карман.

По официальным данным областного избиркома, в результате голосования Караман набрала около 2% голосов избирателей.