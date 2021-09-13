Теперь официально: социологи предрекли Новым людям попадание в Госдуму

Данные ВЦИОМ (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/golosovanie-za-neparlamentskie-partii-dannye-i-prognoz)

Результаты исследования ВЦИОМ о шансах непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам предстоящих выборов показали: Новые люди — единственные, кому это по силам. За время предвыборной кампании их рейтинги выросли почти в четыре раза.

Об итогах проведенного опроса рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. «На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется», — поделился он.

Остальным непарламентским партиям преодолеть пятипроцентный барьер поможет разве что чудо. За бортом останутся Коммунисты России, «Зеленые», Партия роста, Родина, РПСС, Гражданская платформа и Зеленая альтернатива. Их рейтинги колеблются от 0,2 до 2%.

«Новые люди» стали единственной непарламентской партией, поддержка которой растёт на протяжении всей предвыборной кампании. В июне за них были готовы проголосовать 1,2% жителе й, а к сентябрю — уже 3,8%. Еще выше рейтинг среди тех, кто точно собирается прийти на участки. Партию поддерживают 4,2% активных избирателей, и эта цифра постоянно растет. Узнаваемость партии с начала лета выросла в семь раз: с 2% до 14% «без подсказки» — когда человек просто отвечает на вопрос, какие партии он знает.

Презентация проведенного исследования ВЦИОМ в Москве. Спикер - генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров

А вот рейтинги «Партии пенсионеров» и «Яблока» за лето упали почти на треть. Эксперты уверены: люди просто устали от карусели одних и тех же лиц на предвыборных плакатах. Они хотят видеть не лозунги, звучащие эхом советских времен, а реальные дела. Они больше не хотят голосовать за невнятные партии из чувства протеста против действующей власти, а готовы поддержать тех, кто стремится к развитию.

Настал переломный момент, когда такая сила появилась и имеет все шансы повлиять на ход событий. «Выборы такого масштаба происходят раз в пять лет. И сейчас у страны есть уникальный шанс на обновление, говорит руководитель саратовского отделения партии «Новые люди» Андрей Зобнин. — Да, возможно, многие питают иллюзии, что все и так хорошо. Дороги ремонтируются, школы строятся, деньги раздаются. Но давайте вспомним, как мы живем между предвыборными кампаниями. Важно сделать такой выбор, чтобы это «хорошо» было постоянно, а не когда нужно продемонстрировать свою работу».

Данные ВЦИОМ (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/golosovanie-za-neparlamentskie-partii-dannye-i-prognoz)

Вполне возможно, что уже через несколько дней мы станем свидетелями исторического события. Впервые в российском парламенте появится пятая партия, которая готова ломать стереотипы.

«Для этого Новым людям нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их, — считает политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Сейчас для всех самое главное — понять, что эти выборы дают исторический шанс».