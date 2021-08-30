Под Вольском горели сараи

На место отправили два расчета
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 29 августа, в Вольском районе Саратовской области произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 11:07 городские пожарные получили сигнал о загоревшемся в селе Кряжим сарае. На место отправили два расчета.
Огонь охватил 60 квадратных метров. Никто не пострадал.
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