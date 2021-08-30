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Происшествия30 августа 2021 9:46

Под Вольском горели сараи

Огонь охватил 60 квадрантных метров
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На место отправили два расчета

На место отправили два расчета

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 29 августа, в Вольском районе Саратовской области произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 11:07 городские пожарные получили сигнал о загоревшемся в селе Кряжим сарае. На место отправили два расчета.

Огонь охватил 60 квадратных метров. Никто не пострадал.

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