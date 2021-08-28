Посол Германии оценил перспективы развития Саратовской области

Посол Германии активно участвовал в обсуждении перспектив Саратовской области

Саратовскую область с официальным визитом посетил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Высокий гость побывал на церемонии открытия передвижной фотовыставки «Мастера России: сделано по-немецки», где оценил успехи немецких предприятий, действующих в России.

После выставки Геза Андреас фон Гайр прибыл на завод Henkel в Энгельсском районе. Там он прошел экскурсию по производственным помещениям и убедился, что на предприятии применяются только самые передовые технологии.

Конвейер Henkel

- Производство почти полностью автоматизировано, для поддержания линии требуется минимум персонала, - отметили все присутствующие.

Складские помещения с готовой продукцией

Далее состоялась панельная дискуссия «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха», в рамках которой обсуждались перспективы всестороннего развития Саратовской области и дальнейшее сотрудничество региона с представителями немецких компаний и потенциальными инвесторами.

Обсуждение саратовско-немецкого сотрудничества привлекло более 400 человек

Отвечая на вопрос посла, присутствовавший на мероприятии заместитель председателя правительства Саратовской области Андрей Архипов рассказал, что Саратовская область - регион, который сейчас переживает активное экономическое развитие.

- Саратовская область обладает большими перспективами для сельского хозяйства и промышленности, - объяснил зампред и особо отметил, что в регионе развивается альтернативная, «зеленая» энергетика, которой в Европе традиционно уделяется большое внимание.

Все участники мероприятия выразили надежду на скорый прогресс в Саратовской области

- В регионе поощряется внедрение методов альтернативной энергетики, а также энергосберегающих технологий. В частности, завод Henkel в Энгельсе за 10 лет на 75 процентов снизил потребление воды, благодаря эффективным технологиям экономии ресурсов. Компания также активно работает над внедрением технологий перерабатываемой упаковки на производстве, - отметил Андрей Архипов, - Подобные практики, при содействии муниципалитета, распространяются и на других предприятиях региона. За внедрение полезных инноваций предприятиям снижается экологический сбор, что служит дополнительным стимулом для модернизации производств. Одним из примеров полезных инициатив служит ежегодный выпуск малька в Волгу. Предприятия закупают молодняк ценных пород рыб и отправляют его в реку, чтобы помочь сохранению популяции. Так поступают многие компании, как местные, так и представители зарубежных холдингов,- пояснил зампред.

Посол Германии обратил внимание, что вопрос энергосберегающих технологий очень актуален и недавно обсуждался на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Ведущий дискуссии председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп отметил, что мероприятие имеет большой успех.

- Нас в пятницу вечером смотрят 400 человек. Классно! - сказал он.

В завершении встречи господин фон Гайр выразил надежду на скорейшее экономическое развитие Саратовской области. Он отметил, что с улучшением положения региона, в него потянутся и европейские инвесторы.

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