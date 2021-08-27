Немецкий посол поинтересовался возможным голодом в Саратовской области

посол Германии Андреас фон Гайр Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 27 августа, Саратовскую область посетил посол Германии Андреас фон Гайр.

На заводе Henkel высокий гость принял участие в панельной дискуссии "Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха", где поинтересовался, как в регионе обстоят дела с кадрами.

В ходе организованной дискуссии на территории завода Хенкель в Энгельсе о развитии региона, одним из обсуждаемых вопросов как раз стал возможный кадровый голод в Саратовской области.

Зампред правительства Саратовской области Андрей Архипов ответил, что Саратов - это город студентов, где каждый год готовится большое количество молодых специалистов, как в гуманитарных, так и в технических сферах.

- Безусловно часть молодых людей покидает малую родину, чтобы продолжить работу в Москве или Санкт-Петербурге, однако ситуцию нельзя назвать проблемной для нашего региона. Это общемировая тенденция, - заявил Андрей Архипов.