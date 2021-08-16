Итоги пандемии: малоимущие саратовцы зарабатывают меньше всех в ПФО

Доходы самых бедных саратовцев ниже самого низкого уровня в ПФО Фото: Екатерина Семенова

Малоимущие саратовцы имеют самые низкие доходы в ПФО, к такому выводы пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. Разрыв между зарплатами вырос за период пандемии.

Аналитики решили подсчитать, какова разница между доходом самых богатых и самых бедных саратовцев. Для этого работающее население региона разделили на 10 групп, по 10 процентов в каждой. Первая группа – это самые низкооплачиваемый работники, а десятая группа – те, кто зарабатывает больше всех. Разница между средней зарплатой в первой группе и в десятой и будет указывать на неравенство доходов в регионе. На первый взгляд, разница между зарплатами жителей Саратовской области не такая уж большая: 8,48 раз. Для Поволжья – это средний показатель. Однако специалисты не связывают небольшую разницу в доходах с наличием справедливости в распределении финансовых потоков.

- Наименьшая дифференциация зарплат отмечается в регионах с невысоким уровнем жизни. Самый незначительный разброс зарплат отмечен в Тыве (разница в 5,9 раза), а также в Алтайском крае, Карелии, Мордовии, Ингушетии, Чечне, Ивановской области, - отмечают эксперты аудиторской сети, - наибольшая разница наоборот характерна для развитых и благополучных регионов, таких, как Москва и Санкт-Петербург, - поясняют они.

- На протяжении последних лет неравенство заработков последовательно сокращалось, однако пандемия привела к изменению тенденции, - отмечают представители Finexpertiza.

Средняя зарплата в Саратовской области также далеко не самая низкая в ПФО: 32 016 рублей. В Пензенской и Кировской областях, а также республике Чувашия средняя зарплата заметно меньше. При этом стоит отметить, что зарплаты самых низкооплачиваемых 10 процентов работников в Саратовской области оказались меньше всех в Приволжском федеральном округе. Их средняя зарплата составляет 10 305 рублей. Почти столько же в Ульяновской области (10 322 рубля.), но в остальных регионах Поволжья даже у самых бедных жителей зарплаты больше.

Что до самых богатых саратовцев, то у них показатели средние: 87 410 рублей в месяц. Это не самый низкий результат, аудсайдером снова оказалась Кировская область: 77 149 рублей, однако в ПФО есть регионы, способные предложить куда больше заработки, например, Нижегородская область, где самые богатые 10 процентов жителей зарабатывают 113 437 рублей в месяц.

Напомним, еще в феврале 2021 года среднемесячная зарплата в Саратовской области достигла 32 498 рублей. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин со ссылкой на органы статистики.