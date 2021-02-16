Среднемесячная зарплата в Саратовской области составила 32 498 рублей

В Саратовской области среднемесячная зарплата достигла 32 498 рублей.

Как сообщил на своей странице в «Инстаграм» председатель регионального правительства Роман Бусаргин, такие итоги за период с января по ноябрь 2020 года подвели органы статистики.

Ранее Саратовская область занимала 14 место в Приволжском федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты с показателем 27 705 рублей, а теперь регион вышел на восьмое место.

- Наибольший прирост зафиксирован в сельском хозяйстве — с 13 на 6 место (26 630 рублей), строительной отрасли — с 14 на 7 место (29 460 рублей), — отметил Бусаргин.

По его словам, таких показателей удалось добиться в том числе благодаря работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов.

Также Бусаргин заявил, что в 2020 году легализовано более 20 тыс. работников, которые ранее трудились без официального оформления.

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