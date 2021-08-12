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Общество12 августа 2021 9:00

Планируется сделать 300 километров саратовских дорог четырехполосными

За 2021 год должны отремонтировать 140-150 километров полотна
Наталия Калинина
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В Саратовской области планируется сделать 300 километров дорог четырехполосными. Сегодня, 11 августа, во время встречи местных властей с главой Росавтодора Романом Новиковым, прибывшим в регион с рабочим визитом, были озвучены масштабные планы по реконструкции дорог.

Вместе с председателем правительства Романом Бусаргиным и региональным министром транспорта Алексеем Петаевым Роман Новиков посетил участок трассы Р-228 Сызрань - Саратов Волгоград, где ведутся ремонтные работы. Строительная площадка расположена на объездной дороге в 6 – 7 километрах от Саратова.

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Реконструкция объездной дороги призвана снизить нагрузку на улицы Саратова от транзитного транспорта. Работы разделены на четыре этапа. Исполнение контракта назначено на 2024 год, но подрядчик планирует сдать объект досрочно, в 2022 году. Вместе с главой Росавтодора представители власти обсудили концепцию системы опорных автомобильных дорог, которую разрабатывали последние два месяца.

- Саратовская кольцевая – хороший объект. Она связывает три федеральные трассы и должна значительно освободить улицы областного центра от грузового транспорта, - рассказал Роман Новиков.

- В 2021 году из федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регион уже поступили восемь миллиардов на поддержку дорожной инфраструктуры, из них один миллиард был направлен по решению президента Владимира Путина месяц назад. В этом году нам удалось получить на строительство кольцевой дороги дополнительной финансирование в размере 1,5 миллиардов из резервного фонда РФ. Мы рассчитываем, что Саратовская область за счет этого сможет в полной мере реализовать свой потенциал, - пояснил глава агентства.

Дороги планируется расширить сразу на 300 км саратовских трасс

Дороги планируется расширить сразу на 300 км саратовских трасс

До 2024 года не менее 85 процентов дорожной сети планируется привести в нормативное состояние. После капремонта порядка 300 километров дорог в регионе должны стать четырехполосными, что значительно увеличит пропускную способность трасс. Такие дороги считаются более безопасными. За год поставлена задача отремонтировать 140 - 150 километров.

Обсуждался также очень важный для региона проект по строительству Южного обхода Саратова и Энгельса с мостовым переходом через Волгу. Напомним, реализация проекта должна продлиться до 2030 года, он обойдется бюджету в 130 миллиардов из которых непосредственно на сам мост приходится 70 млрд.

В целом на территории области протяженность дорог на федеральном балансе составляет порядка двух тысяч километров. Из них 500 километров перевели из регионального на федеральный уровень в этом году, а еще 325 будут переданы до 2024 года.

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