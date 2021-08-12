Планируется сделать 300 километров саратовских дорог четырехполосными

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В Саратовской области планируется сделать 300 километров дорог четырехполосными. Сегодня, 11 августа, во время встречи местных властей с главой Росавтодора Романом Новиковым, прибывшим в регион с рабочим визитом, были озвучены масштабные планы по реконструкции дорог.

Вместе с председателем правительства Романом Бусаргиным и региональным министром транспорта Алексеем Петаевым Роман Новиков посетил участок трассы Р-228 Сызрань - Саратов Волгоград, где ведутся ремонтные работы. Строительная площадка расположена на объездной дороге в 6 – 7 километрах от Саратова.

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Реконструкция объездной дороги призвана снизить нагрузку на улицы Саратова от транзитного транспорта. Работы разделены на четыре этапа. Исполнение контракта назначено на 2024 год, но подрядчик планирует сдать объект досрочно, в 2022 году. Вместе с главой Росавтодора представители власти обсудили концепцию системы опорных автомобильных дорог, которую разрабатывали последние два месяца.

- Саратовская кольцевая – хороший объект. Она связывает три федеральные трассы и должна значительно освободить улицы областного центра от грузового транспорта, - рассказал Роман Новиков.

- В 2021 году из федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регион уже поступили восемь миллиардов на поддержку дорожной инфраструктуры, из них один миллиард был направлен по решению президента Владимира Путина месяц назад. В этом году нам удалось получить на строительство кольцевой дороги дополнительной финансирование в размере 1,5 миллиардов из резервного фонда РФ. Мы рассчитываем, что Саратовская область за счет этого сможет в полной мере реализовать свой потенциал, - пояснил глава агентства.

Дороги планируется расширить сразу на 300 км саратовских трасс

До 2024 года не менее 85 процентов дорожной сети планируется привести в нормативное состояние. После капремонта порядка 300 километров дорог в регионе должны стать четырехполосными, что значительно увеличит пропускную способность трасс. Такие дороги считаются более безопасными. За год поставлена задача отремонтировать 140 - 150 километров.

Обсуждался также очень важный для региона проект по строительству Южного обхода Саратова и Энгельса с мостовым переходом через Волгу. Напомним, реализация проекта должна продлиться до 2030 года, он обойдется бюджету в 130 миллиардов из которых непосредственно на сам мост приходится 70 млрд.

В целом на территории области протяженность дорог на федеральном балансе составляет порядка двух тысяч километров. Из них 500 километров перевели из регионального на федеральный уровень в этом году, а еще 325 будут переданы до 2024 года.