Андрей Разборов: Добросовестному бизнесу в Саратове бояться нечего

Андрей Разборов

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов ответил на несколько вопросов «КП-Саратов», связанных с изменением формы собственности ряда коммерческих объектов в городе. К этому привлечено внимание местного бизнеса и оценки происходящего в публичной плоскости разнятся.

- Андрей Андреевич, в последнее время в СМИ появляется информация о том, что идет процесс возвращения ряда коммерческих объектов в госсобственность. Стоит ли говорить о начале глобального передела собственности? Хотелось бы услышать ваше мнение, стоит ли бояться бизнесу?

- Ни о каком глобальном пересмотре итогов приватизации речи не может идти и, конечно, добросовестному бизнесу бояться нечего. Обозначу, что во многих публикациях СМИ речь идет, в первую очередь, о незаконно оформленных земельных участках. Это те земельные участки, которые были отчуждены из государственной и муниципальной собственности по серым схемам, зачастую теми, кто был во власти или рядом. И, безусловно, в этих случаях результаты подобного приобретения земель должны быть пересмотрены.

Считаю недавно состоявшееся решение суда о возврате земельного участка возле гостиницы «Словакия» в госсобственность обоснованным - это еще раз подтверждает правомерность действий, принимаемых органами власти. В будущем эта территория будет облагорожена, появится парковая зона, которая станет новым местом досуга для жителей и гостей области.

Вместо парковки у речвокзала будет новый сквер Фото: Мария Франко

- Тем не менее есть случаи, когда покупка объектов или участков была совершена в рамках закона, но сегодня идет речь об их возврате. Например, кинотеатр «Победа».

- Рамки закона как раз и были нарушены. Передача в коммерческую собственность кинотеатра «Победа» проходила с нарушениями, т.к. объекты имеющие статус памятника приватизации не подлежат. В данном вопросе нужно руководствоваться буквой закона.

На сегодняшний день мы видим, что данный объект используется не по целевому назначению, а в основном для проведения ярмарок и распродаж. Об его прямом предназначении собственники не вспоминают. Считаю, что подобные объекты играют важную социально-значимую роль и должны служить на благо культурной жизни граждан и гостей региона, поэтому важно сохранить их прямое функциональное назначение. Дополнительная коммерческая составляющая должна наполнять новым современным содержанием ранее приватизированный объект, а также развивать центр общественной жизни горожан. Что касается других объектов, таких как кинотеатр «Экран» и здание Речного вокзала, то нужно изучать процесс приватизации, условия последующего использования зданий. Органы местного самоуправления, как наиболее заинтересованная сторона, должны отслеживать текущее состояние приватизированных объектов и путем переговоров отрабатывать с собственниками эти направления, а в случае негативных результатов отстаивать интересы государства в суде в соответствии с действующим законодательством.

Кинотеатр "Экран" киносеансов давно не видел Фото: Мария Франко

- Снос торговых павильонов на центральных улицах большинством приветствуется. Но есть случаи, когда торговые точки действительно необходимы в этом месте. Кроме того, под волну сноса ларьков попадают и киоски печати и сувениров. Так ли необходим снос всех торговых точек?

- В свое время территории города, в том числе парки и скверы, были отданы под ларьки и торговые павильоны, которые мало того, что были установлены незаконно в зеленых зонах и портили эстетический облик города, а также создавали препятствия при проведении работ по благоустройству. В пример можно привести улицу Вавилова. В настоящее время территория освобождена от захламлявших ее торговых точек, ведется благоустройство для создания общественного пространства для жителей города. Демонтаж касается только тех объектов, которые установлены с нарушениями.

Что касается нестационарной торговли, то считаю такой формат необходим, т.к. имеет своего потребителя. Недавно Правительством области утвержден новый порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории региона. Теперь договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается долгосрочно – не менее срока действия схемы НТО. Также новым порядком предусмотрено предоставление компенсационных мест предпринимателям в случае исключения по инициативе органов местного самоуправления места размещения нестационарного торгового объекта из схемы. Помимо этого, предусмотрено продление договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов. Предложенные нововведения позволят бизнесу заранее планировать ведение своей предпринимательской деятельности на долгосрочную перспективу, а жители области обеспечены необходимой продукцией в «шаговой доступности».