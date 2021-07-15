ООО «КВС» в Саратове вложило в ремонт труб заемные средства пенсионеров, а возвращать теперь нечем

Директор ООО КВС Сергей Журавлев признает, что программа реконструкции сорвана

В последние месяцы у горожан, властей и контролирующих органов возникла масса острых вопросов к «Концессиям водоснабжения – Саратов» (ООО «КВС»), однако только теперь стал очевиден масштаб проблемы.

На днях состоялось совещание, инициированное депутатом ГД Николаем Панковым, посвященное деятельности ООО «КВС». Или, можно сказать, бездеятельности.

Как сообщила руководитель регионального комитета по тарифам Лариса Новикова, отношения с КВС выстраивались с 2015 года. Предполагалось, что КВС вложит в модернизацию водопроводных сетей Саратова шесть миллиардов рублей своих средств, а далее, до 2031 года, компенсирует затраты за счет тарифных поступлений и других источников. С 2032 года в регионе планировался ремонт на следующие шесть миллиардов. Таковы были расчеты, принятые в ООО «КВС», однако на деле «что-то пошло не так». Потрачено компанией было около трети обещанных средств.

- Вы сказали, нам нужно больше 700 миллионов в год, допустим 730 миллионов на эксплуатацию системы водоснабжения, а израсходовали в первый год 800 миллионов. Но люди не должны оплачивать перерасход, возникающий из-за того, что трубы не заменили вовремя, - заявила Лариса Новикова руководству «КВС».

Представители Концессий продолжали между тем рассказывать о позитивных планах на будущее и новых проектах, но реальность, как выяснилось, иная.

- Обещанные шесть миллиардов не были вложены, на ремонт пошли только три, причем 550 миллионов из них это тарифные поступления, это деньги саратовцев, - напомнила представитель комитета.

Особо стоит отметить, что даже эти потраченные средства ООО «КВС» взяло не из своего кармана. Как признал директор компании Сергей Журавлев, три миллиарда 150 миллионов были получены в качестве займа, это не частные средства, это средства пенсионного фонда Газпрома. Вложившимся в этот пенсионный фонд будет «приятно» узнать, что недоремонт саратовского водопровода все это время шел за их счет, за счет пенсионеров.

С 2017 года горожане исправно оплачивали выставляемые ООО «КВС» счета. По словам присутствовавшего на мероприятии Николая Панкова, тарифный план был выполнен на 108 процентов. Тарифы все это время росли, практически каждый год по два раза.

Таким образом, граждане свои обязательства перед муниципалитетом и Концессией исправно выполняли, причем независимо от того, соответствовала ли предоставляемая услуга заявленному качеству. А вопросов к качеству работы ООО «КВС» возникает немало каждый день. Как заявил Панков, только в Волжском районе на улице Соколовой уже много дней без остановки продолжается утечка воды, причем проблема эта возникает в районе не первый год. Много жалоб от горожан поступает и по поводу улицы Менякина. Там сотрудники компании быстро устранили течь, но перекопали новый асфальт и тротуары, не привели все это к надлежащему состоянию. И это только малая часть тех инцидентов, что возникают в городе каждый день. Напомним, масштабные отключения воды на целый день, или даже два дня, стали в Саратове обыденным явлением.

ООО «КВС» иногда сообщает о введении в эксплуатацию новых линий водопровода, однако в действительности обязательства компании по концессионному договору за последние четыре года были выполнены менее, чем на половину. Как сообщил на совещании замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев, обнаружено больше 53 процентов невыполнения, и это одна из причин необеспеченности населения питьевой водой. Мышев сообщил о том, что с их стороны было направлено письмо в прокуратуру для принятия мер.

- Мы понимаем, что у нас порядка трех миллиардов невложенных денег, и, если деньги не будут вложены, мы не добьемся решения тех проблем, которые сейчас озвучиваются. Без вложения данных средства результата не будет в любом случае, - сказал представитель минстроя.

Это уже не первая претензия к ООО «КВС», которая грозит компании обернуться судебным разбирательством. Ранее по неисполнению обязательств в органы прокуратуры поручил обратиться председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Внятного ответа на вопрос, когда в регион поступят недополученные средства, ООО «КВС» пока предоставить не может.

- Газпром не готов на сегодняшний день больше ни рубля давать на финансирование без программ по одной причине: существующая финансовая модель не позволяет вернуть уже выданные три миллиарда рублей. Соответственно, еще трех миллиардов ждать не приходится, - заявил директор компании ООО «КВС» Сергей Журавлев.

Таким образом, на данный момент саратовцы рискуют остаться без обещанной модернизации водопроводов, а пенсионеры рискуют накоплениями, которые когда-то вкладывали в фонд Газпрома.

Несмотря на многочисленные свидетельства невыполненных обещаний, ООО «КВС» готовится вновь обратиться к саратовским властям за деньгами.

- На сегодняшний день у нас исковое заявление к областному комитету регулирования тарифов по тарифам 2018, 2019, 2021 годов на сумму 1 миллиард 52 миллиона рублей, у нас недорегулировано там 450 миллионов рублей по тарифам 2020 года, то есть, практически полтора миллиарда рублей, - заявил Журавлев.

Директор компании заверяет, что «поданное исковое заявление никак не отразится на населении города, оно, в соответствии с концессионным соглашением, компенсируется за счет бюджета региона». Однако для властей это звучит неубедительно.

- Бюджет – это те же потребители, налогоплательщики и, соответственно, те деньги, которые должны прийти ООО «КВС», просто уйдут из других сфер, - объяснила Лариса Новикова из комитета по тарифам.

Очевидно, что даже в такой ситуации личных финансовых просчетов и невыполнения обязательств КВС готовится прибегнуть к «проверенному» способу решить проблему: поднять тарифы для населения.

Николай Панков, по чьей инициативе прошло заседание, четко дал понять, что за счет населения компенсировать свои просчеты «КВС» никто не позволит.

Комитет по тарифам, как и ранее Роман Бусаргин, и глава Саратова Михаил Исаев выступают против поднятия цен на воду. Можно снова задать вопрос, почему власти раньше не отреагировали на очевидное неисполнение ООО «КВС» своих обязательств?

Однако, для горожан сейчас актуальнее всего вопрос другой: «Что будет дальше?» По заявлению властей, ООО «КВС» на 70 процентов контролирует водопроводное хозяйство области и на сто процентов – Саратова. Если компания сейчас «уйдет», не выполнив своих обязательств, без обслуживания останется весь город. Если же ничего не поменяется кардинальным образом, то саратовцев ждет дальнейшее стабильное повышение тарифов и настолько медленный ремонт сетей, что новые трубы успевают состариться прежде, чем коммунальщики отрапортуют о модернизации очередного участка. Ситуация, одним словом, тревожная и выхода из нее пока не видно.

p.s. Накануне стало известно, что прокуратура Саратовской области обязала провести ремонт 70 объектов водоснабжения и возбудила уголовное дело после нарушения условий концессионного соглашения со стороны ООО «КВС».

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