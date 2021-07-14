Компания «Этажи»: У нас зарабатывают

«Этажи» - 168 городов присутствия, более 18 тысяч сотрудников. И высокая ответственность за качество работы: компания дорожит своей репутацией.

В Саратовской области, как и в стране в целом, после коронавирусного 2020 года эксперты наблюдают всплеск интереса к недвижимости. Люди активно покупают и продают все виды жилья - от комнат и квартир до дач и особняков. Причем, что интересно, сегодня именно загородная недвижимость особенно в цене - дома, дачи.

По статистике 3% всех сделок с недвижимостью в России по разным основаниям признаются незаконными. Это означает, что покупатель вынужден расстаться с приобретенной квартирой, при этом деньги в большинстве случаев уже потрачены и вернуть их невозможно. Поэтому многие, чтобы обезопасить себя, обращаются за квалифицированной помощью к настоящим профессионалам. В Саратове такой компанией в сфере недвижимости можно по праву назвать компанию «Этажи».

В нашем городе «Этажи» работают с 2013 года. Ключевой особенностью компании является именно гарантия безопасности сделки. «Этажи» принимают на себя полную финансовую ответственность за сделку ее клиента. Это значит, что если сделка отменяется, то клиенту предлагают аналогичную недвижимость за счет компании или возвращают всю выплаченную им стоимость объекта.

Партнерские отношения с десятками банков в регионе позволяют клиентам компании прямо экономить от 200 тыс. до 1,5 млн рублей за счет сниженных процентов по ипотеке. Самостоятельно, без компании, человек таких скидок у банков не добьется.

«Этажи», как сообщество экспертов, незаменимо в сложных сделках. Например в случаях, когда есть вопросы с наследством и обременениями, с ипотекой, опекой, военной ипотекой, долгами, а также с несколькими участниками сделки и так далее.

По объему проведенных сделок и размеру клиентской базы, опыту юридической службы и количеству специалистов компании нет равной в России. Филиалы «Этажей» работают в 168 городах России, семи странах зарубежья, общий штат - более 18 000 сотрудников. В нашем регионе компания работает с клиентами Саратова, Энгельса, а за его пределами с клиентами Самары.

Система, которая работает на общую пользу

Здесь совершенно по-новому выстроили бизнес-модель работы в сфере продажи недвижимости. Специалисты по работе с недвижимостью в «Этажах» - бизнес-партнеры компании. После прохождения обучения они самостоятельно организуют работу, ставят задачи, контролируют прохождение сделок у клиентов, пользуясь сервисами компании. Они ведут свой собственный бизнес, опираясь на организационные возможности и выстроенную систему внутри компании.

В «Этажах» серьезные ресурсы тратятся на развитие персонала. Здесь растят и развивают сотрудников как мультиспециалистов, профессионалов в самых разных областях.

В этом убедилась партнер компании, специалист по недвижимости Елена Чевтаева, у которой за плечами уже немало проведенных сложных сделок.

- В «Этажах» выстроена система, которая работает на результат. В компании трудятся профессионалы, помогающие нам качественно и своевременно оказывать услуги клиентам. Это фотографы, юристы, маркетологи, высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий. Работают сервисные службы, которые берут на себя функции, не относящиеся к нашей работе напрямую. В результате экономятся силы и время, повышается наша эффективность и, как следствие, заработок.

Как и другие успешные партнеры «Этажей», Елена сначала прошла обучение в компании.

У каждого нового сотрудника есть наставник. Новичок проходит непрерывное обучение, включающее в себя несколько курсов. К концу двухмесячного обучения специалисты готовы завершить испытательный срок и успешно закрыть не менее трех сделок.

Главная цель тренингов и курсов состоит в том, чтобы научить специалиста по недвижимости найти для клиента оптимальное решение за свои деньги. Для этого требуются ежедневная кропотливая работа и инструменты, технологии, которые предоставляет компания «Этажи».

Хороший специалист по недвижимости - мультиспециалист

Уникальные преимущества компании «Этажи», кроме собственной школы, высококвалифицированного тренерского состава, наставников - практиков, также опытный юридический отдел, мощный ипотечный отдел, служба безопасности.

- Для каждой сделки привлекается необходимая в конкретном случае цепочка узких специалистов: юристов, оценщиков, фотографов и т.д. Одновременно специалист по недвижимости может вести несколько клиентов.

- Наша цель - чтобы человек был доволен, пользуясь потом тем, что приобрел с нашей помощью. Людям нужны сегодня не просто квадратные метры, а решение жизненного вопроса, - заметил лучший молодой сотрудник компании Артем Хабаров. За три месяца работы он провел сделок не меньше, чем опытные специалисты. Артем считает, что сотрудничество с компанией «Этажи» не просто работа, это возможность реализовать свои амбиции и построить интересную карьеру.

Быстро расти и развиваться целеустремленным новичкам позволяет ряд основных пре-имуществ, которые предоставляет им компания «Этажи».

Одно из них - это умение провести глубокий анализ информации на рынке.

При этом хороший специалист по недвижимости всегда выявляет реальные потребности клиента. В «Этажах» каждый день работают над ответами на множество вопросов, о которых может не подумать сам клиент. К примеру, выбрать жилье ближе к работе, изучить транспортные потоки и развязки, удостовериться в том, сразу нужно переезжать или нет, необходимо новое жилье или жилье на вторичном рынке, нужны ли сквер по соседству для прогулок или детская площадка и школа для детей.

Еще одно важное качество специалиста по недвижимости, конечно, юридические знания. Необходимо оценить правильность оформления документов, грамотно спланировать сделку. Надо также быть в курсе постоянных изменений в законодательстве.

Специалистам по недвижимости необходимо обладать знаниями в области строительного дела. Серии домов, плюсы и минусы панельных, монолитных и кирпичных зданий, фундамент, время постройки - все это определяет цену объекта. А значит, сможет сэкономить клиенту деньги и время.

В «Этажах» также осваивают компетенцию ипотечного брокера. Знания кредитных программ банков, перечней пакетов документов необходимы, как и умение правильно подготовить объект к продаже, «упаковать» для покупателя.

Можно ли построить сегодня карьеру в компании «Этажи»?

Елена Чевтаева, Артем Хабаров и десятки других успешных менеджеров собственным примером подтверждают, что это реально. Но для этого нужно постоянно учиться и развиваться как специалист и как личность. Благо, компания «Этажи» предоставляет для этого все возможности.

- К работе специалиста по недвижимости надо относиться со всей серьезностью. Никакое совместительство или, тем более, хобби, здесь невозможно. Это определенный стиль жизни, - поделилась Елена Чевтаева.

При этом сегодня именно рынок недвижимости предоставляет много возможностей тем, кто целеустремлен и хочет активного продвижения по карьерной лестнице.

- Есть чувство удовлетворения от работы, когда не только зарабатываешь деньги, но и помогаешь людям, и они об этом говорят. Это очень приятно и мотивирует, - признался Артем Хабаров.

Как последовать их примеру, можно узнать у ведущего менеджера по персоналу «Этажей» Юлии Спириной по телефону: 8-929-777-62-16.

По вопросам покупки или продажи недвижимости можно звонить напрямую: Елена Чевтаева (8-927-222-68-81) и Артем Хабаров (8-927-222-39-76).