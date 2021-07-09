Так можно или нет? Саратовские чиновники разобрались в вопросе секса после вакцинации

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Вчера с легкой руки саратовского минздрава пошел слух о том, что после вакцинации от коронавируса стоит воздержаться от секса, поскольку процесс этот достаточно энергозатратен. Такое мнение на брифинге по вопросам COVID-19 высказал заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

Тогда чиновник уточнил, что вообще противопоказаний к интимной близости после прививки нет. Тем не менее, новость уже разошлась не только по региональным СМИ, но и привлекла внимание федералов. Так, некоторые крупные издания заметили тему и выпустили несколько публикаций.

Тем не менее, сегодня слова Грайфера опроверг глава минздрава Олег Костин. Руководитель ведомства отметил, что его коллега – молодой отец двоих детей и всё воспринимает гиперболизировано:

- Мы понимаем, что избыток чего-то это всегда вредно. Нужно иметь разум и не переусердствовать, тогда все будет можно, - сказал Костин.

Министр заявил, что снимает «ограничения по высказыванию» зама. Таким образом, заниматься сексом после вакцинации официально можно, но осторожно.

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